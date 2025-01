information fournie par So Foot • 31/01/2025 à 14:31

À 17 ans, il brise le record du plus jeune buteur anglais depuis 1957

Mikey mousse.

Ce jeudi, Tottenham a plié l’IF Elfsborg lors de la dernière et huitième journée de Ligue Europa (3-0) avec des buts de Dane Scarlett, Oyindamola Ajayi et surtout Mikey Moore à la 90 e +4. 17 ans et 172 jours au compteur , Moore est déjà dans l’histoire, en faisant sauter un record vieux de 68 ans. …

MJ pour SOFOOT.com