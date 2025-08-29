 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
À 11 contre 10, Lens renverse Brest
information fournie par So Foot 29/08/2025 à 22:46

À 11 contre 10, Lens renverse Brest

À 11 contre 10, Lens renverse Brest

Lens 3-1 Brest

Buts : Thauvin (60 e , SP), Guilavogui (78 e ) et Thomasson (90e+2) pour Lens // Baldé (24 e ) pour Brest

La saison risque d’être très, très longue pour Brest……

  • Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    US Open: Mannarino qualifié pour les 8es après l'abandon de Ben Shelton
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:40 

    Le Français Adrian Mannarino s'est qualifié vendredi à 37 ans pour son premier huitième de finale à l'US Open après l'abandon du 6e mondial Ben Shelton, touché à l'épaule gauche. Le 77e joueur mondial venait d'égaliser à deux manches partout quand le gaucher américain ... Lire la suite

  • Encore une grosse vente pour Monaco
    Encore une grosse vente pour Monaco
    information fournie par So Foot 29.08.2025 23:38 

    Une belle affaire, en tout cas sur le papier. Estimé à douze millions d’euros selon le site Transfermarkt, Soungoutou Magassa vient d’être vendu une vingtaine de millions (dix-sept plus trois de bonus potentiels) par Monaco à West Ham. Ce transfert a en effet été ... Lire la suite

  • Sénégal: simplification pour l'indemnisation des victimes de la période pré-electorale 2021-2024
    Sénégal: simplification pour l'indemnisation des victimes de la période pré-electorale 2021-2024
    information fournie par France 24 29.08.2025 23:15 

    Au Sénégal, les autorités allègent les conditions d'indemnisation des victimes des troubles politiques de ces dernières années. Engagées depuis plusieurs mois ces indemnisations concernent notamment les familles des personnes tuées lors de ces émeutes. Plusieurs ... Lire la suite

  • Milan bat Lecce sans convaincre
    Milan bat Lecce sans convaincre
    information fournie par So Foot 29.08.2025 23:00 

    Lecce 0-2 Milan Buts : Loftus-Cheek (66 e ) et Pulisic (86 e ) Rien de mieux que Lecce pour se (re)lancer.… FC pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank