À 11 contre 10, Lens renverse Brest
29/08/2025
À 11 contre 10, Lens renverse Brest
Lens 3-1 Brest
Buts : Thauvin (60
e
, SP), Guilavogui (78
e
) et Thomasson (90e+2) pour Lens // Baldé (24
e
) pour Brest
La saison risque d’être très, très longue pour Brest……
29.08.2025
