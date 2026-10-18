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855 interpellations samedi à Paris, décès d'un manifestant d'un arrêt cardiorespiratoire - préfecture
information fournie par Reuters 18/10/2026 à 10:27

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Conséquences des affrontements survenus lors d'une journée nationale de manifestations contre le coût de la vie et la hausse des prix des carburants, à Marseille

Conséquences des affrontements survenus lors d'une journée nationale de manifestations contre le coût de la vie et la hausse des prix des carburants, à Marseille

Un manifestant ‌est décédé à la suite d'un arrêt cardiorespiratoire ​samedi à Paris lors des manifestations contre la vie chère, pendant lesquelles 855 interpellations ont été effectuées, ​ce qui représente un "chiffre record", a déclaré dimanche la préfecture ​de police.

Treize policiers et gendarmes ⁠et deux sapeurs-pompiers ont été blessés, a-t-elle ajouté.

Le ‌cortège principal a rassemblé 110.000 personnes dans la capitale, qui ont défilé sans ​incident majeur,"tandis que ‌plusieurs groupes violents, notamment d’ultragauche, ont multiplié ⁠les tentatives de blocages, les cortèges sauvages dans le centre de Paris et des pillages", a-t-elle ⁠poursuivi.

Le maire ‌de Paris, Emmanuel Grégoire, a condamné "avec la ⁠plus grande fermeté" des violences "inacceptables".

"Nous avons une ville ‌dans une situation de délabrement total", ⁠a déploré dimanche matin sur franceinfo la ⁠première adjointe chargée ‌de la sécurité, Lamia El Araaje. "Nous avons assisté ​à des scènes de ‌pillage méthodiques qui n'ont rien à voir avec les revendications sociales."

"A l'évidence, ​les forces de l'ordre ont été débordées (...) Il y a eu clairement un manque ⁠de moyens", a-t-elle ajouté.

Emmanuel Grégoire, ainsi que Benoît Payan et Grégory Doucet, les maires de Marseille et Lyon où des violences ont également été commises, ont demandé à être reçus par le Premier ​ministre Sébastien Lecornu.

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2 commentaires

  • 11:06

    C'est marrant comme pour certains il n'y a pas assez de moyens, ceux qui subissent la casse, et pour d'autres comme il y en a trop, ceux qui veulent le chaos (suivez mon regard). Tandis que les derniers observent, condamnent les dégradations, et se félicitent du résultat...

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