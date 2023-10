8 Français sur 10 avouent se restreindre sur le chauffage l'hiver

Selon le dernier baromètre annuel du médiateur national de l’énergie (MNE), 31% des Français admettent éprouver des difficultés pour payer ses factures d'électricité et de gaz.

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Face à la flambée des prix de l'énergie, les Français subissent la sobriété énergétique vantée par l'exécutif depuis l'hiver dernier, révèle le dernier baromètre annuel du médiateur national de l’énergie (MNE)*, dévoilé ce mercredi 18 octobre par Le Parisien.

En effet, alors que sept Français sur dix ont constaté cette année une hausse de leurs factures d’électricité et de gaz naturel cette année , contre 57% pour l'électricité et 61% pour le gaz l'an dernier, huit sondés sur dix affirment se restreindre sur le chauffage pendant l'hiver, contre un sur deux en 2020. Et ça ne suffit pas toujours, puisque 31% des Français admettent éprouver des difficultés pour payer ses factures (contre un sur cinq en 2020). Une part qui monte à un Français sur deux pour les moins de 35 ans.

"Année après année, ce sont clairement tous les critères de la précarité qui augmentent peu à peu du fait d’une accumulation des différentes hausses de prix qui pèsent sur les budgets, que ce soit l’énergie donc, mais également l’alimentation, le carburant ou encore le logement", alerte dans les colonnes du Parisien Caroline Keller, porte-parole du MNE. Selon l’Ademe, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, plus de 12 millions de Français souffrent actuellement de la précarité énergétique.

Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé la semaine dernière un renforcement des aides à la rénovation énergétique . Une mesure "essentielle", selon Caroline Keller, mais "qui s'inscrit dans la durée". "Or, il y a urgence alors que le froid s'installe actuellement sur tout le pays".

* Enquête réalisée par Internet entre le 4 et le 18 septembre auprès de 2.002 foyers.