75-0 et but de la mascotte : quand le PSG chambre l’OM après le Classique
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 12:35

75-0 et but de la mascotte : quand le PSG chambre l’OM après le Classique

75-0 et but de la mascotte : quand le PSG chambre l’OM après le Classique

Et un, et deux, et trois… bon, ça va être long cette histoire. Le PSG s’est offert une soirée de rêve en humiliant l’OM dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. L’occasion parfaite pour chambrer son rival de toujours . Après s’être fendu d’un « C’est déjà plié ? » après le troisième but rouge et bleu (inscrit contre son camp par Facundo Medina) alors que la partie était loin d’être terminée, le club de la capitale s’en est donné à cœur joie sur X.

⚽️ Buuuuuuuuuuuuut de Germain ! 🤯#PSGOM I #LeClassique pic.twitter.com/Funytz4Vlh…

  • Le Stade rennais se sépare de Habib Beye
    Le Stade rennais se sépare de Habib Beye
    information fournie par So Foot 09.02.2026 13:28 

    Cette fois, le couperet est tombé. Trois mois après être sorti d’une crise qui avait failli lui coûter sa tête, Habib Beye n’a pas résisté à celle de l’hiver et du début d’année au Stade rennais, dont il n’est plus l’entraîneur. « Le Stade Rennais F.C. a engagé ... Lire la suite

  • JO: le rêve envolé de Lindsey Vonn
    JO: le rêve envolé de Lindsey Vonn
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 13:16 

    Le rêve de la star américaine des JO Lindsey Vonn d'achever sa carrière sur un deuxième titre olympique s'est transformé en drame, avec une lourde chute lors de la descente.

  • Un jeune joueur du Havre écrit une belle histoire
    Un jeune joueur du Havre écrit une belle histoire
    information fournie par So Foot 09.02.2026 13:09 

    Un monstre de la tête ! Selon L’Équipe , le défenseur central du Havre, Stephan Zagadou, est entré dans l’histoire du club grâce à son but inscrit ce dimanche lors de la victoire à domicile (2-1) contre Strasbourg. Avec cette réalisation, il est devenu le plus ... Lire la suite

  • Haaland et Guardiola viennent au soutien de Szoboszlai
    Haaland et Guardiola viennent au soutien de Szoboszlai
    information fournie par So Foot 09.02.2026 13:01 

    Eh oui, Erling Haaland est bien humain. Si la machine à scorer de Manchester City s’est illustrée sur penalty pour offrir la victoire aux siens face à Liverpool (1-2), c’est bien en soutien à Dominik Szoboszlai qu’elle s’est exprimée. Le milieu des Reds a en effet ... Lire la suite

