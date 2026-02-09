75-0 et but de la mascotte : quand le PSG chambre l’OM après le Classique

Et un, et deux, et trois… bon, ça va être long cette histoire. Le PSG s’est offert une soirée de rêve en humiliant l’OM dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. L’occasion parfaite pour chambrer son rival de toujours . Après s’être fendu d’un « C’est déjà plié ? » après le troisième but rouge et bleu (inscrit contre son camp par Facundo Medina) alors que la partie était loin d’être terminée, le club de la capitale s’en est donné à cœur joie sur X.

⚽️ Buuuuuuuuuuuuut de Germain ! 🤯#PSGOM I #LeClassique pic.twitter.com/Funytz4Vlh…

TB pour SOFOOT.com