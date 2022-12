60% des Français prêts à réduire leur consommation énergétique cet hiver

60 % des Français sondés sont prêts à moins consommer d'énergie cet hiver, selon une enquête Elabe commandée par BFM TV. Et parmi ces personnes prêtes à décaler leur utilisation du four ou à baisser leur chauffage, la majorité sont des jeunes (71 % des 18-24 ans), des membres de la catégorie populaire (69 %) et des habitants de la métropole parisienne (71 %). Le risque de connaître des coupures d'électricité est présent dans les esprits : 59 % des sondés jugent que le risque est élevé que ces coupures apparaissent.

Un Français sur trois assure cependant ne pas réduire sa consommation simplement parce qu'ils ont déjà fait le maximum. Une minorité (3 %) assure simplement le fait de n'avoir pas envie. Une majorité considère également que particuliers et entreprises doivent partager les efforts.

Reste que, selon RTE, la population a d'ores et déjà largement réduit sa consommation, chiffrant la baisse à 8,3 % par rapport aux années précédentes.

Coupures d'électricité : une nouvelle fracture française ?

Une situation anormale

Les méthodes privilégiées pour réduire la consommation sont le remplacement des ampoules par des LED, décaler l'utilisation du lave-linge ou lave-vaisselle, baisser le chauffage et débrancher systématiquement les appareils.

Deux tiers des sondés considèrent par ailleurs que cette situation ne devrait pas arriver en France. Parmi eux, trois catégories de personnes se

