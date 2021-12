54000 pass sanitaires frauduleux générés via le compte piraté d’un infirmier

Un seul compte piraté et les faux pass sanitaires pleuvent. Alors que, selon le ministère de l’Intérieur, 110000 faux pass sanitaires circulent en France, nos confrères de Ouest-France révèlent une affaire dont les chiffres donnent le vertige. Le quotidien raconte que la Caisse nationale de l’assurance maladie a mis au courant un infirmier nantais que son compte de professionnel de santé a été piraté.

Les conséquences sont lourdes: via son seul compte professionnel ont pu être générés 54000 QR codes frauduleux. Les pirates sont parvenus à récupérer les codes d’accès au service utilisé pourla création despass sanitaires et à en produire le plus possible. L’infirmier concerné a porté plainte. Cette méthode est l’une des principales astuces utilisées par ceux qui font commerce de pas sanitaires frauduleux.

400 enquêtes ouvertes

D’autres proviennent parfois directement de professionnels de santé opposés au pass sanitaire ou cédant à l’appât du gain, mais leur implication est difficile à prouver.Selon le ministère de l’Intérieur, «il y a eu plus d’une centaine d’interpellations sur les400enquêtes qui ont commencé à être ouvertes» depuis l’instauration à l’été du pass obligatoire dans certains lieux.Ces interpellations visent à la fois des usagers et des réseaux de trafiquants.

Snapchat: un nouveau trafic de faux certificats de vaccination anti-Covid

... Source LePoint.fr