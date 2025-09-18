 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
50 choses qui vont aussi vite qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 12:33

Rapides comme l’éclair et puissants comme la foudre, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont une nouvelle fois traumatisé leurs adversaires grâce à leur vitesse, mercredi soir face à l’Atalanta. Voici 50 choses qui peuvent concurrencer les latéraux parisiens dans ce domaine.

  • La publication du communiqué du PSG après les blessures de Dembélé et de Doué en équipe de France.
  • L’Île-de-France quand il faut sortir un talent pour garnir la bande de Deschamps.
  • L’ascension de Ligue 1 +.
  • Souleymane Diawara pour courir après Cristiano Ronaldo.
  • José Mourinho qui retrouve un poste après un énième limogeage.
  • Le passage des Premiers ministres à Matignon sous Macron.
  • La croissance de la dette française.
  • L’écriture d’un scénar par Luc Besson.
  • L’écriture d’un scénar par Quentin Dupieux.
  • La droite quand il faut sortir le mot « immigration » après un fait divers.
  • Le mandat des entraîneurs au FC Nantes sous Waldemar Kita.
  • Les espoirs de maintien en Ligue 1 du FC Metz.
  • Gout Gout.

Levell 19.8 Gout Gout’s Worlds debut. pic.twitter.com/X0z6XnrHTW

— thedynamics.bsky.social (@theDYNAMICS) September 17, 2025
  • Les services de Giovanni Mpetshi Perricard.
  • Ton père avec sa télécommande lors de la bascule France Télé.
  • Les traductions de Nelson Monfort.
  • Le taon à cheval, cet insecte qui donne une leçon au guépard avec une vitesse pouvant atteindre 145 km/heure.
  • Les coups de soleil attrapés par un Britannique au camping.
  • La fefe de Téji Savanier.

Téji Savanier c'est le premier gars à ramener une Ferrari Purosangue à la cité. 🤣 pic.twitter.com/Wh1QZLzidn…

