50 choses qui vont aussi vite qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes

Rapides comme l’éclair et puissants comme la foudre, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont une nouvelle fois traumatisé leurs adversaires grâce à leur vitesse, mercredi soir face à l’Atalanta. Voici 50 choses qui peuvent concurrencer les latéraux parisiens dans ce domaine.

La publication du communiqué du PSG après les blessures de Dembélé et de Doué en équipe de France.

L’Île-de-France quand il faut sortir un talent pour garnir la bande de Deschamps.

L’ascension de Ligue 1 +.

Souleymane Diawara pour courir après Cristiano Ronaldo.

José Mourinho qui retrouve un poste après un énième limogeage.

Le passage des Premiers ministres à Matignon sous Macron.

La croissance de la dette française.

L’écriture d’un scénar par Luc Besson.

L’écriture d’un scénar par Quentin Dupieux.

La droite quand il faut sortir le mot « immigration » après un fait divers.

Le mandat des entraîneurs au FC Nantes sous Waldemar Kita.

Les espoirs de maintien en Ligue 1 du FC Metz.

Gout Gout.

Levell 19.8 Gout Gout’s Worlds debut. pic.twitter.com/X0z6XnrHTW

Les services de Giovanni Mpetshi Perricard.

Ton père avec sa télécommande lors de la bascule France Télé.

Les traductions de Nelson Monfort.

Le taon à cheval, cet insecte qui donne une leçon au guépard avec une vitesse pouvant atteindre 145 km/heure.

Les coups de soleil attrapés par un Britannique au camping.

La fefe de Téji Savanier.

Téji Savanier c'est le premier gars à ramener une Ferrari Purosangue à la cité. 🤣 pic.twitter.com/Wh1QZLzidn…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com