48 choses plus spectaculaires que les matchs de l'Eintracht

Depuis le début de la saison, voir un match de l'Eintracht c’est la garantie de voir des buts : 48 sur leurs 8 matchs, 28 marqués et 20 encaissés. Des 6-4, des 4-3, des 1-5 comme mardi contre l'Atéltico : bref, on en prend plein les yeux. On a quand même cherché 48 choses encore plus spectaculaires, et c'était pas facile.

1- La prestation de Manuel Neuer contre l’Algérie en 2014.

2- Les costumes de Segundo Castillo sur le banc du Barcelona SC.…

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com