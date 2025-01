41 ans et toutes ses Dante

L'OGC Nice a signé une victoire pleine de maîtrise contre l'OM dimanche soir (2-0). L'attaque marseillaise est restée muette, ce qui ne s'était produit que deux fois jusque-là cette saison. Et l'infatigable Dante, qui a encore joué 90 minutes, à 41 ans, y est pour beaucoup.

L’Allianz Riviera ne boudait pas son plaisir dimanche soir. Pour la deuxième fois d’affilée, l’OGC Nice a dominé le rival marseillais dans son antre (2-0). La lumière s’est fatalement portée sur l’homme providentiel de l’attaque azuréenne, Evann Guessand, buteur et passeur. Sur Franck Haise, aussi, qui affiche désormais six victoires en dix rencontres contre l’OM. Moins sur Dante. Le Brésilien n’était pas plus présent en Une de Nice-Matin , qui a plutôt mis Jonathan Clauss en avant, ni en conférence de presse, où les journalistes ont préféré interroger le coach niçois sur Evann Guessand et Baptiste Santamaria. Peut-être parce qu’il fait partie des meubles depuis tellement longtemps que l’on fait moins attention à lui. Et pourtant…

Comman’Dante

Le capitaine du Gym a livré une copie épatante – d’autant plus si l’on considère ses 41 ans. Sa science du placement a fait des merveilles, en témoignes ses cinq interceptions. Aucun joueur n’a fait mieux dans ce domaine dimanche soir. Le Brésilien a aimanté les ballons, repoussant successivement les centres de Luiz Henrique (6 e ), Quentin Merlin (60 e ), Pol Lirola (64 e ) ou encore Bilal Nadir (90 e +3). Situé dans sa zone, Neal Maupay a très peu existé (seulement 27 ballons touchés). La fougue de Robinio Vaz et Jonathan Rowe n’a pas non plus ébranlé le roc brésilien, bien dans ses crampons.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com