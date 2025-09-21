 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
400 supporters de Schalke, Dortmund et Cologne se bastonnent dans une forêt en Allemagne
21/09/2025

Samedi soir, une violente bagarre a éclaté en pleine forêt, à proximité de Dortmund, entre un total de 400 supporters de Schalke 04, Dortmund et Cologne , affirme ce dimanche la police allemande à WDR . À l’origine de cet incident, de nombreux fans de Schalke, de retour d’un match à l’extérieur contre Magdebourg, ayant tiré de force un frein d’urgence dans un train, forçant la locomotive à s’arrêter au beau milieu de nulle part.…

TJ pour SOFOOT.com

Sport
