40 ans, toujours dispo

Ashley Young, Luka Modrić, Olivier Giroud ou ​​Edin Džeko n’ont pas eu de mal à trouver un nouveau club cet été, malgré leur âge avancé. Si l’intensité continue de grimper dans le football européen, les vétérans ne jettent pas l’éponge. Ils prouvent surtout que lorsque la tête suit, le corps avance tout seul.

Le 9 juillet dernier, Ashley Young soufflait sa 40 e bougie et n’a pas profité de ce cap fatidique pour prendre une retraite bien méritée. Lancé dans monde professionnel en 2003, le latéral anglais vient de signer un contrat d’un an à Ipswich Town et on ne doute pas qu’il pourrait poursuivre l’aventure en Championship, si affinités. Durant la saison qui se profile, James Milner devrait récupérer le flambeau du joueur de champ le plus âgé de Premier League (39 ans, 6 mois et 29 jours lors du prochain match de Brighton), loin derrière Dante (41 ans, 9 mois et 29 jours quand Nice affrontera Toulouse à la première journée de Ligue 1).

Un esprit sain dans un corps sain

Aux quatre coins du monde, les exemples continuent d’être légion, des préretraités Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui continuent de performer à 40 et 38 ans, aux vétérans en quête de nouveaux défis comme Luka Modrić (40 ans en septembre), Olivier Giroud (39 ans en septembre) ou ​​Edin Džeko (39 ans). « C’est vraiment une tendance très forte. J’ai deux exemples très frappants qui me viennent en tête : Thiago Silva et Sergio Ramos. Les deux ont fait la Coupe du monde des clubs et tu vois que leur niveau est encore fort acceptable. Ce sont des mecs qui se sont entretenus toute leur vie, ils ont toujours fait attention à tout » , analyse Fabien Richard, préparateur physique personnel.…

Tous propos recueillis par EL, sauf mention.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com