4 millions d'euros manquent sur le chèque envoyé par beIN Sports à la LFP

4 millions d'euros manquent sur le chèque envoyé par beIN Sports à la LFP

Les tensions ne sont pas prêts de s’effriter.

À moins de dix jours du retour du championnat, les relations entre beIN Sports et la LFP sont toujours très tendues. Depuis des semaines, la chaîne et la LFP se tirent la bourre au sujet de la seule rencontre diffusée par beIN (les autres étant sur le nouveau joujou Ligue 1 +). Un match par journée qui rapportera 78 millions à la Ligue cette saison en droits TV. …

MBC pour SOFOOT.com