34 jours après son arrivée à Strasbourg, il retourne à Chelsea et est envoyé en prêt

Oh, et puis c’est quoi 7,5 millions d’euros ?

Débarqué à Strasbourg fin juillet en provenance de Chelsea, contre un chèque de 7,5 millions d’euros, Ishé Samuels-Smith retourne déjà chez les Blues , comme l’a annoncé le RCSA ce mardi. Le séjour du jeune défenseur anglais (19 ans) en Alsace n’aura donc duré que 34 jours, pour 0 minute de jeu. Mais Samuels-Smith ne restera pas à Londres puisqu’il a directement été envoyé en prêt à Swansea, pensionnaire du Championship. « L’ensemble du Racing remercie Ishé pour son engagement durant son passage au club et lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière » , a écrit Strasbourg donc son communiqué.…

LT pour SOFOOT.com