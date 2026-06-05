30 choses à faire pendant les pubs fraîcheurs

On connaissait les pauses fraîcheurs, mais la Coupe du monde 2026 nous offrira en plus une petite page de publicité. Mais parce qu'on n'est pas que des cerveaux disponibles, prêts à ingurgiter toutes les promotions, voici comment s'occuper pendant les séquences de 3 minutes qui vont saccader les matchs.

2 minutes et 10 secondes pour la première, 2 minutes et 7 secondes pour la deuxième, avec une minute de publicité à chaque fois : les pauses fraîcheur ont marqué le premier match de préparation des Bleus face à la Côte d’Ivoire ce jeudi 4 juin, diffusé sur TF1. « On joue quatre quarts-temps » , résumait Didier Deschamps, pas convaincu après Brésil-France en mars. Pire, la FIFA parlait en décembre dernier de « pauses d’hydratation de 3 minutes mises en place à chaque match ». Puisque ces trois minutes nous sont offertes, voici une liste non exhaustive de 50 choses à faire pendant les pauses fraîcheur du Mondial.

1/ Se laisser convaincre par Franck Leboeuf de vendre sa voiture.…

Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com