30 bonnes raisons de ne pas délocaliser le match Villarreal-Barça à Miami

La décision de la Liga d'envoyer Villarreal et le FC Barcelone disputer un match de championnat de l'autre côté de l'Atlantique mi-décembre ne fait pas du tout l'unanimité en Espagne. Ce week-end, plusieurs équipes de Liga ont même protesté à leur manière contre cette annonce, restant immobiles une quinzaine de secondes au coup d'envoi de leur match. Si c'était encore nécessaire, voici 30 raisons qui prouvent que tout cela ressemble à une belle idée de merde.

– Parce qu’à 900 euros le billet d’avion, c’est déjà un petit budget pour le Barça.

– Parce que du haut de ses 18 piges, Lamine Yamal ne pourra pas acheter d’alcool sur place.…

Par Quentin Ballue et Jérémie Baron pour SOFOOT.com