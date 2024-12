2024 : l’année de l’indécence

Racisme, violence, élitisme, capitalisme à outrance : le football n’est pas le reflet de la société et du monde, mais un de ses acteurs. Et en 2024, il l’a malheureusement parfaitement illustré.

Il s’est révélé fort difficile d’aimer le foot en 2024. Non pas le sport en soi, même s’il est de plus en plus difficile de s’accorder sur un match qui nous a fait vibrer à l’unisson, mais plus pour le spectacle qu’il a proposé à nos esprits critiques. Naturellement, le ballon ne peut sauver le monde – lui-même étant par ailleurs bien malade – tant il est bouffé de l’intérieur par ses vices et turpitudes.

Un jeu qui penche de plus en plus vers l’extrême droite

L’année s’est terminée sur les images et polémiques habituelles. Mike Maignan, le gardien de l’équipe de France et de l’AC Milan, a dû subir des insultes racistes descendant des gradins de Serie A lors d’une rencontre contre le Hellas Vérone. Comment s’en étonner dans un pays dirigé par l’extrême droite et où l’arrière-petit-fils du Duce , Romano Floriani Mussolini, a vu son premier but en seconde division avec la Juve Stabia acclamé par une tribune tendant le bras ?…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com