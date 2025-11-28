 Aller au contenu principal
17 cartons rouges distribués lors d’un match de Coupe de Bolivie
information fournie par So Foot 28/11/2025 à 11:39

17 cartons rouges distribués lors d’un match de Coupe de Bolivie

17 cartons rouges distribués lors d’un match de Coupe de Bolivie

La crampe au bras était inévitable.

Lors du quart de finale retour de la Copa Paceña entre le Real Oruro et Blooming dans la nuit de mardi à mercredi, l’arbitre de la rencontre a dû lever le sien à 17 reprises pour exclure à peu près tout ce qui bougeait . La faute à une bagarre générale déclenchée dans les toutes dernières minutes, quand le football avait déjà décidé de quitter le stade.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
