17 cartons rouges distribués lors d’un match de Coupe de Bolivie
La crampe au bras était inévitable.
Lors du quart de finale retour de la Copa Paceña entre le Real Oruro et Blooming dans la nuit de mardi à mercredi, l’arbitre de la rencontre a dû lever le sien à 17 reprises pour exclure à peu près tout ce qui bougeait . La faute à une bagarre générale déclenchée dans les toutes dernières minutes, quand le football avait déjà décidé de quitter le stade.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer