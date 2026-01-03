information fournie par So Foot • 03/01/2026 à 15:34

11e victoire consécutive à domicile pour Aston Villa

Aston Villa 3-1 Nottingham Forest

Buts : Watkins (45e+1), McGinn (49 e et 73 e ) pour Aston Villa // Gibbs-White (61 e ) pour Nottingham Forest

Aston Villa a perdu à Arsenal, qui a donc brisé sa série d’invisibilité ?…

FC pour SOFOOT.com