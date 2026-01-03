Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
11e victoire consécutive à domicile pour Aston Villa
information fournie par So Foot•03/01/2026 à 15:34
11e victoire consécutive à domicile pour Aston Villa
Aston Villa 3-1 Nottingham Forest
Buts : Watkins (45e+1), McGinn (49
e
et 73
e
) pour Aston Villa // Gibbs-White (61
e
) pour Nottingham Forest
Aston Villa a perdu à Arsenal, qui a donc brisé sa série d’invisibilité ?…
information fournie par The Conversation•03.01.2026•16:30•
Appli, jeux vidéo actifs, montres intelligentes, plateformes… les outils numériques consacrés à l'activité physique ont-ils fait leurs preuves pour nous motiver à bouger davantage? Et conviennent-ils à tous les publics, depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées? ...
Lire la suite
Glasgow, ton univers impitoyable. Toujours dans le dur avec le Celtic, Wilfried Nancy a subi sa sixième défaite en huit matchs depuis son arrivée en Ecosse. Et celle-ci est d’autant plus douloureuse qu’elle est intervenue lors du Old Firm ce samedi (1-3). Yang ...
Lire la suite
Il faut bien dépenser l’argent reçu pour les étrennes. Alors que Bournemouth semblait tenir la corde, c’est finalement Crystal Palace qui a sorti un premier gros chèque cette année pour faire signer Brennan Johnson : acheté 55 millions d’euros à Nottingham Forest ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer