100 millions d’euros : comment Bernard Arnault a réussi à s’emparer de « Paris Match »

Il le voulait ardemment, il l'a eu. Bernard Arnault va finalement s'emparer de Paris Match , l'hebdomadaire du groupe Lagardère-Vivendi. Le groupe LVMH, qu'il dirige, est entré en négociations exclusives avec Lagardère, a annoncé Arnaud Lagardère en présentant les résultats financiers de l'entreprise pour 2023. Selon nos informations, l'offre tournerait autour d'une centaine de millions d'euros pour l'hebdomadaire qui a réalisé un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros l'année dernière.

Toujours selon nos informations, les discussions ont eu lieu à un très haut niveau pendant plusieurs semaines, ce qui a évité les fuites dans la presse. Les familles Arnault et Bolloré ont même profité de leurs dernières vacances d'été à Saint-Tropez pour parler de manière informelle de l'avenir de Match . Bernard Arnault ainsi que son fils Antoine ont multiplié les échanges avec Vincent Bolloré et ses deux fils, Yannick et Cyrille. Arnaud Lagardère faisait également partie du cercle restreint des initiés.

Depuis son entrée en 2020 au capital du groupe Lagardère, dont il détient aujourd'hui 7,7 % du capital, Bernard Arnault, qui a aidé Arnaud Lagardère à résoudre ses problèmes d'endettement, n'a jamais caché son intérêt pour le magazine. Pour le PDG du groupe de luxe LVMH, Paris Match est « un morceau de France », un « fleuron » et une marque premium.