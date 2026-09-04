10 milliards d'euros par an : Monique Barbut propose de rehausser le plafond du Livret A pour financer la transition écologique

"Je souhaite proposer aux Français qu'une partie de leur épargne, tant qu'elle reste placée sur leur Livret A, puisse contribuer au financement de l'adaptation au changement climatique", explique la ministre.

Monique Barbut à Paris, le 31 août 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Alors que le gouvernement cherche à réduire drastiquement les dépenses pour maîtriser un déficit public qui se creuse, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a proposé vendredi 4 septembre de mobiliser l'épargne des Français pour financer le plan d'adaptation au changement climatique. En relevant le plafond du Livret A, elle pense pouvoir dégager 10 milliards d'euros par an.

D'abord, le constat : l'été 2026, marqué par des canicules, sécheresses et incendies géants, a été "le plus chaud" jamais enregistré en France, avait annoncé jeudi la ministre. "Nous avons vécu l'été le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures en 1900", a-t-elle dit lors de la présentation du bilan climatique de l'été, qui pour les météorologues court de juin à août, au siège de Météo-France près de Paris.

"Pour les citoyens, c'est un vrai choc, les Français sont sidérés , a-t-elle analysé vendredi dans Les Échos . Le dérèglement climatique était jusqu'à présent, pour beaucoup de gens, encore quelque chose de très abstrait ou de lointain, ce n'est plus le cas. Et dans le même temps, je reste étonnée par le peu d'impact sur le débat politique. Il faut que les candidats à la présidentielle l'intègrent vraiment sérieusement, comme un déséquilibre profond de notre modèle, dans leurs propositions."

Monique Barbut estime le coût des vagues de chaleur de cet été et de la sécheresse à 10 à 15 milliards d'euros au total.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a chargée fin juillet de lui présenter de nouvelles mesures pour "accélérer" la mise en œuvre du Plan national d'adaptation au changement climatique. Elle a promis jeudi des conclusions "d'ici la fin du mois de septembre", avec un plan de financement sur 5 ans.

"Ce n'est pas une taxe"

La ministre a envoyé mercredi à ses collègues du gouvernement un courrier pour leur demander d' "identifier un ensemble de mesures concrètes pour accélérer la mise en œuvre du plan national d'adaptation au changement climatique", indique Les Échos . Rénovation thermique, normes de construction, adaptation des conditions de travail, transports, gestion des forêts, gestion de l'eau... Les sujets sont multiples et transverses... Et requièrent un financement massif.

Pour trouver cet argent, alors que l'État cherche à réduire ses dépenses, Monique Barbut souhaite, entre autres, faire appel à l'épargne des Français. En relevant le plafond du Livret A de 23.000 à 30.000 euros, elle espère dégager 10 milliards d'euros par an.

"Ce n'est pas une taxe : il ne s'agit pas de demander aux Français de payer un impôt supplémentaire , explique-t-elle aux Échos . Je souhaite leur proposer qu'une partie de leur épargne, tant qu'elle reste placée sur leur Livret A, puisse contribuer au financement de l'adaptation au changement climatique. Je pense que ça donne du sens à cette épargne."

"Sur l'adaptation, on ne part pas de rien, mais avec ces 10 milliards supplémentaires, qui pourraient être utilisés sous forme de prêts bonifiés de long terme , on permettrait à des hôpitaux de s'équiper avec des réseaux de froid et de chaleur, à des collectivités de mieux isoler leurs bâtiments publics, détaille-t-elle. Et pour les opérations dont le retour sur investissement est trop faible, comme la renaturation de certains écosystèmes ou le reméandrage de certaines rivières, les aides publiques seront nécessaires."

Selon Les Échos , la Caisse des dépôts et consignation est favorable à une telle mesure. Mais c'est à Matignon de trancher.