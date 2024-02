10 milliards d'euros d'économies sans hausse d'impôts : Bruno Le Maire "est un menteur" qui "fait du mal au pays", étrille Fabien Roussel

Fabien Roussel à Saint-Denis, en banlieue parisienne, le 17 novembre 2023. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"1 milliard en moins sur "MaPrimeRénov'", c'est 1 milliard en moins que les gens n'auront pas pour rénover leur maison et donner du travail aux entreprises du bâtiment", a réagi le député du Nord et secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel ce lundi 19 février sur RTL, au lendemain des annonces du ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Dimanche 18 février, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé sur TF1 que la croissance économique française sera moins vigoureuse qu'espéré en 2024, avec une prévision ramenée à 1%. Il a également dévoilé 10 milliards d'économies "immédiates" pour tenir les ambitions de réduction du déficit.

Ces économies porteront notamment sur les dépenses courantes des ministères, l'aide au développement et le dispositif "MaPrimeRénov'" de rénovation thermique. Et pour le député du Nord et secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel ce lundi, "c'est un très mauvais choix." "Il y a d'autres choix", a-t-il ajouté. "Je veux dire à Bruno Le Maire que, s'il cherche 10 milliards d'euros, je peux lui dire où aller les chercher sans pénaliser les Français, ni la croissance : en allant notamment ponctionner les 100 milliards d'euros de dividende qui ont été versés aux actionnaires des entreprises du CAC40 en 2023. 10% sur 100 milliards, ça fait 10 milliards, et il leur en reste 90 milliards à eux. Là, on a la possibilité de ne pas pénaliser la croissance, de ne pas pénaliser les Français, et en même temps, de faire en sorte que le budget de l'Etat se donne les moyens de répondre aux besoins de nos concitoyens", a détaillé Fabien Roussel.

"En plus de cela, quand il va prendre 10 milliards d'euros dans les dépenses du ministère, il fait du mal au pays, à la croissance ! La dépense publique, c'est celle aussi qui nourrit l'activité des entreprises. Par exemple, 1 milliard en moins sur "MaPrimeRénov'", c'est 1 milliard en moins que les gens n'auront pas pour rénover leur maison et donner du travail aux entreprises du bâtiment", a poursuivi le patron du PCF.

Interrogé sur la promesse du ministre de l'Economie de ne pas augmenter les impôts, il a qualifié ce dernier de "menteur". "Il y a des hausses d'impôts, des hausses de taxes, sur le dos des Français. Je pense à la taxe sur l'électricité, sur la hausse des franchises médicales... rien que ça, c'est dur pour le porte-monnaie de tous les Français", a conclu Fabien Roussel.

"Annuler 10 milliards d'euros dans le budget de l'Etat" en 2024 est "un acte de responsabilité", selon Thomas Cazenave

Face à des recettes fiscales plus faibles qu'attendu et pour respecter ses objectifs budgétaires d'un déficit public à 4,4% du PIB en 2024 (contre 4,9% anticipés pour 2023) l'Etat fera "un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économies", a expliqué Bruno Le Maire. "Ce n'est pas la Sécurité sociale qu'on va toucher, ce n'est pas les collectivités locales qu'on va toucher", a martelé le ministre.

Les économies ne devraient pas nécessiter de nouvelle loi mais "nous nous gardons aussi la possibilité" d'un "budget rectificatif à l'été en fonction des circonstances économiques et en fonction de la situation géopolitique, en particulier l'évolution de la guerre en Ukraine", a également noté Bruno Le Maire.

La moitié des économies, soit cinq milliards d'euros, devront être trouvées sur le budget de fonctionnement "de tous les ministères", a expliqué Bruno Le Maire, par exemple sur les dépenses d'énergie ou les achats. Le gouvernement va également "réduire de près d'un milliard d'euros" l'aide publique au développement et abaisser d'un autre milliard d'euros l'enveloppe de l'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov'. "On avait annoncé une enveloppe supplémentaire de 1,6 milliard de 2023 à 2024" et "il y aura toujours une augmentation de 600 millions, mais nous récupérons 1 milliard", a noté le ministre.

Une "troisième série d'économies", d'un milliard d'euros au total, portera sur "les opérateurs de l'Etat", selon Bruno Le Maire qui a évoqué notamment l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Business France, France compétences ou encore le Centre national d'études spatiales.

Sur France 2 ce lundi, le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave a rebondi sur les annonces de Bruno Le Maire. Ces dix milliards d'euros d'économies sont de nature à "convaincre nos partenaires du sérieux de notre gestion des finances publiques", a-t-il assuré. "Annuler 10 milliards d'euros dans le budget de l'Etat" en 2024 est "un acte de responsabilité, de réactivité, et je pense que ça doit convaincre nos partenaires du sérieux de notre gestion des finances publiques et surtout de notre détermination à ce que nous ne les laissions pas dériver", a observé Thomas Cazenave.