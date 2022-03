A l'instar d'autres candidats à l'élection présidentielle, Yannick Jadot (Les Verts) s'est prononcé contre les Ehpad privés. Avec toutefois une petite nuance.

Yannick Jadot contre les Ehpad privés / iStock.com - fredroese

Yannick Jadot prend position dans l'affaire Orpéa

Plusieurs semaines après la révélation du scandale du réseau d'Ehpad Orpéa, Yannick Jadot a rendu publique sa conception du secteur. S'il venait à être élu à la prochaine élection présidentielle, le candidat du parti Les Verts interdirait purement et simplement les Ehpad privés à but lucratif. Si Fabien Roussel (PCF) et Jean-Luc Mélenchon se sont également prononcés contre la privatisation de l'activité, Yannick Jadot est dans une position légèrement différente. Le candidat souhaite en réalité interdire toute nouvelle ouverture d'Ehpad privé, comme il le mentionnait d'ailleurs sur les réseaux sociaux : "Dans quelle société sommes-nous arrivés pour que nos ainés deviennent des produits spéculatifs, avec la complicités des autorités publiques. J'interdirai tout nouveau établissement privé à but lucratif". Yannick Jadot se distingue ainsi quelque peu des propositions faites à gauche de l'échiquier politique. Car lorsque Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel plaident pour une nationalisation de l'intégralité des Ehpad privés, le candidat écologiste propose quant à lui d'interdire toute nouvelle ouverture d'établissement privé à but lucratif. Quid des Ehpad privés qui existent actuellement ? L'objectif du candidat Les Verts est d'accentuer drastiquement les contrôles et la surveillance sur ces établissements, en passant à "dix encadrants pour dix pensionnaires contre six pour dix aujourd'hui". Un plan de renforcement des contrôles que Yannick Jadot budgétise à 8 voire 9 milliards d'euros supplémentaires grâce à une imposition plus importante pratiquée sur les droits de succession.

Les syndicats réclament surtout davantage de moyens financiers et humains

Principale organisation syndicale du secteur, la CGT s'est également prononcée pour l'interdiction des Ehpad privés à but lucratif. Même son de cloche pour la FNAPAEF - Fédération nationale des associations de personnes âgées en établissements et de leurs familles - pour qui "la notion de profit et de retour sur investissement quand on parle de personnes âgées et tout à fait amorale, nous nous sommes toujours opposés à la privatisation". Mais le syndicat CGT a néanmoins tenu à rappeler que le phénomène de maltraitance n'est pas exclusivement le fait des Ehpad privés car les établissements du secteur public ne sont pas épargnés. Pour la CGT "Il est urgent de réinvestir dans le service public pour arrêter de voir fleurir le privé lucratif, qui vend du rêve en surfacturant aux familles des prestations qui n'existent pas. Mais pour autant, les conditions de travail et l'absence de moyens sont les mêmes dans le public et dans le privé". Face à cette situation, quelle est à ce jour la réponse du gouvernement ? La ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, accusée d'avoir été laxiste sur la question, s'est défendue dans la presse. Elle a rappelé que le gouvernement a lancé un programme d'investissement public en faveur des personnes âgées tout au long du quinquennat, à hauteur d'un milliard d'euros, pour revaloriser les aides à domicile et 1,5 milliard d'euros par an pour la revalorisation du salaire du personnel en Ehpad.