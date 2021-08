Vous pourrez bientôt déclarer vos revenus fonciers en ligne

VIDÉO - L'espace «impôts» des 34 millions de propriétaires est enrichi d'un nouveau service pour les aider à gérer leurs biens immobiliers.

Si vous allez faire un petit tour sur votre espace «impôts», vous remarquerez peut-être un changement. Bercy a rajouté un nouvel onglet: «biens immobiliers» dans votre espace dédié (voir la vidéo en illustration principale). Ce service, mis dès maintenant à disposition des 34 millions de propriétaires (maison, appartement, garage, bail commercial et/ou même piscine) et baptisé «Gérer mes biens immobiliers», sera enrichi au fur et à mesure par diverses fonctionnalités.

Pour l'heure, les particuliers doivent se contenter des simples caractéristiques de l'ensemble de leurs biens immobiliers dont dispose le fisc. Le genre de renseignements que vous pouvez, pour la plupart, retrouver sur le site de votre syndic si vous vivez en copropriété. Il s'agit du numéro fiscal, la nature du bien, son adresse complète, sa surface, la référence cadastrale ou encore le nombre de pièces. À noter qu'il ne s'agit pas des pièces à vivre communément utilisées par les agences immobilières (T1, T2, T3...) mais des pièces au sens foncier.

Autrement dit, ce sont les espaces cloisonnés destinés à être utilisés pour y séjourner, dormir, prendre ses repas ou encore se laver (cuisine, chambre, séjour, salle de bain...). En revanche, les caves, garages, greniers, dressings ou les dégagements ne sont pas comptabilisés. Ne soyez donc pas étonnés de voir le chiffre «4» dans la case «nombre de pièces» alors que vous disposez d'un 2-pièces par exemple.

Remplacer les déclarations papier

Les vraies nouveautés de «Gérer mes biens immobiliers» arriveront un peu plus tard. Dès l'automne 2022, vous pourrez réaliser sur impots.gouv.fr, vos déclarations foncières si vous avez déposé une autorisation d'urbanisme (un permis de construire par exemple) mais aussi calculer le montant de vos taxes d'urbanisme «en une seule démarche», précise la Direction générale des finances publiques. Il s'agit notamment de la taxe d'aménagement, appelée plus communément «taxe sur les cabanes de jardin» qui ne cesse de monter.

Par ailleurs, en janvier 2023, il vous sera également possible de déclarer en ligne vos occupants - si vous louez votre logement - et, le cas échéant, les loyers des biens mis en location. «Ce nouveau service doit regrouper les déclarations dans une interface unique, remplaçant les déclarations papier, explique au Figaro la Déclaration générale des finances publiques. Il sera toujours possible de le faire par téléphone ou au guichet pour les contribuables ayant des difficultés avec Internet sur le même modèle que «Gérer mon prélèvement à la source» que les usagers utilisent déjà».

Pour compléter ce nouvel espace, vous disposez aussi de vos avis de taxes foncières ainsi que la liste des ventes immobilières réalisées ces derniers mois/années dans votre quartier. Un outil lancé il y a plus de 2 ans par Bercy, qui vous permet par exemple de savoir à quel prix votre voisin a vendu son appartement. Et ainsi de vous faire une idée sur celui auquel vous pourriez vendre le vôtre. Sans oublier l'indispensable messagerie sécurisée en cas de réclamation. Car qui dit fiscalité dit souvent contestation.