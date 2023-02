Votre pouvoir d’achat va-t-il baisser en 2023 ?

Selon les prévisions de l’OFCE, le pouvoir d’achat devrait se réduire entre - 1,2 % et - 2,0 % entre la fin 2021 et la fin 2023 (Crédit photo : 123RF)

Avec le retour de l'inflation, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Cette inflation devrait se poursuivre en 2023. Quel seront les impacts sur votre pouvoir d'achat ?

L'OFCE (observatoire français des conjonctures économiques) a publié une étude sur les mesures budgétaires et le pouvoir d'achat en France en 2022 et 2023. L'année 2022 a été marquée par le retour de l'inflation, portée en grande partie par la hausse des prix énergétiques et alimentaires, conséquence de la crise énergétique, de la guerre en Ukraine et des tensions sur les chaînes de production mondiales. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des Français (remise carburant, bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, aides ciblées aux ménages et aux entreprises ...) dont le montant brut dépasserait 100 milliards d'euros (3,7 points de PIB).

En 2023, le pouvoir d'achat pourrait revenir à son niveau d'avant crise sanitaire

Mais cette inflation devrait se poursuivre en 2023 et, selon les prévisions de l'OFCE, le pouvoir d'achat devrait se réduire entre - 1,2 % et - 2,0 % entre la fin 2021 et la fin 2023 pour revenir peu ou prou à son niveau de fin 2019, avant le déclenchement de la crise sanitaire.

Cependant, cette baisse du pouvoir d'achat aurait été bien plus marquée si le gouvernement n'avait pas mis en place un bouclier tarifaire et une remise carburant. Sans ces mesures, l'OFCE estime que la baisse de pouvoir d'achat entre fin 2021 et fin 2023 aurait pu atteindre près de 5 %. Le bouclier tarifaire et la remise carburant auraient permis de soutenir le pouvoir d'achat en moyenne à hauteur de 790 euros en 2022 et auraient soutenu le niveau de vie des ménages les plus modestes de 5,1 % et de 2,2 % celui des ménages les plus aisés.

Les revenu disponible brut réel pourrait baisser en 2023

Après un effet des mesures très positif en 2021 et 2022, les revenus réels du travail devraient baisser en 2023.

Si les revenus nominaux sont en nette hausse en 2022 et devraient encore l'être en 2023, l'augmentation devrait être moindre que celle des prix à la consommation, malgré les mesures budgétaires qui ont été prises. Bien que les revenus bruts aient nettement augmenté en 2022 (+ 5,3 %) sous l'effet de l'indexation des prestations sociales et du SMIC, cela a tout juste permis de compenser l'inflation attendue. Ainsi, le revenu disponible brut (RDB) réel serait en baisse de 0,4 % en 2022.

En 2023, le RDB des ménages devrait croître fortement (entre + 6,6 % et + 7,2 %), mais les prix à la consommation pourraient connaître également une forte augmentation cette année (+ 6,6 %). Ainsi, en 2023, la variation du RDB réel serait comprise entre - 0,4 % et + 0,1 %.