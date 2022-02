Votre logement sera-t-il submergé par la mer?

(Crédits photo : pxhere.com - )

Les Français achètent sans le savoir des biens immobiliers qui deviendront submersibles au cours des prochaines décennies.

« Cet endroit est exposé à un risque de submersion entre 2100 et 2300 », peut-on lire lorsque l'on tape au hasard un numéro de la rue Voltaire au Havre (76), sur l'application du cabinet Callendar . Cette société qui s'intéresse aux risques climatiques, propose un outil en ligne gratuit permettant d'évaluer la date de submersion de n'importe quelle adresse en France. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Giec, estime en effet que le niveau moyen de la mer a augmenté de 20 centimètres entre 1901 et 2018 et que le rythme de cette hausse s'est nettement accéléré entre 2006 et 2018.

Plusieurs scénarios apparaissent lorsque l'on calcule la date de submersion du bien en question rue Voltaire au Havre. Le plus pessimiste, qui tient compte du risque d'érosion rapide de l'Antarctique, prévoit une submersion du bien en question dès 2130. L'autre scénario, assez noir également, table sur 2180. En calculant la date de submersion d'une maison située à Houlgate, en Normandie (14), un résultat plus rassurant s'affiche: « S on altitude est d'environ 26.85 mètres. Même dans le scénario le plus défavorable, l'élévation du niveau de la mer sur la côte la plus proche ne devrait pas dépasser 4.33 mètres en 2100 et 14.42 mètres en 2300 ». Callendar s'appuie en effet sur l'altitude des biens: si un logement a une élévation inférieure au niveau moyen de la mer, il risque d'être submersible.

Attention toutefois, d'autres menaces peuvent peser sur les biens qui ne seront pas concernés par un risque de submersion. L'élévation du niveau de la mer peut avoir d'autres conséquences comme une dégradation des infrastructures côtières (ports, centrales électriques...) par exemple. La société publie également une étude, en février, sur le marché français face à l'élévation du niveau de la mer, à partir de 16 millions de transactions immobilières conclues entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2021. Résultat? À cause de la montée de la mer, de 6000 à 9000 biens immobiliers vendus au cours des cinq dernières années vont devenir submersibles à marée haute à l'horizon 2050 et environ 15.000 transactions conclues entre mi-2016 et mi-2021 portent sur des biens qui deviendront inondables avant le milieu du siècle.

« Même si les propriétaires actuels ne courent pas directement de risques, ils surévaluent probablement la valeur qu'ils pourront tirer de leurs biens à la revente », alerte l'étude. La valeur totale de ces biens, de 5 milliards d'euros lors de l'achat, pourrait considérablement baisser. Parmi les zones les plus touchées: la côte Atlantique et l'embouchure de la Seine. Des bien situés au Havre, à Caen, à Bordeaux ou à Deauville subiront aussi une décote.

En France, la loi Climat va informer les acquéreurs et les locataires sur les risques d'érosion côtière dès la publication de l'annonce du bien, en 2023 « mais pas sur le risque de submersion , souligne Thibault Laconde, président de Callendar. Ces deux risques se recoupent partiellement mais pas complètement .» Le niveau de la mer va donc devenir un facteur important dans la vente d'un bien immobilier. Pour le moment, les diagnostics techniques ne contiennent pas d'information sur les risques éventuels d'érosion. Les acheteurs acquièrent donc un bien à l'aveugle. « Les propriétaires actuels surévaluent probablement la valeur qu'ils pourront tirer de leur bien en milieu de siècle quand les risques seront mieux connus et les acheteurs mieux informés », d'après cette étude.

Le Havre fortement menacé

Même les biens non submergés peuvent connaître des conséquences liées à l'élévation du niveau de la mer comme une dégradation des infrastructures (routes, réseaux..) par exemple ou une aggravation des inondations lors de tempêtes. Les biens qui deviennent inondables entre 2020 et 2050 représentent plus de 5% des transactions en valeur dans 78 communes. Prenons l'exemple du Havre, 3.6% des biens vendus entre 2016 et 2021, représentant 10.2% de la valeur du marché sur cette période, vont devenir inondables avant 2050, selon l'étude.

La proximité avec la mer ne présente donc pas que des avantages. Plus la fonte des calottes glaciaires sera rapide et plus les émissions de gaz à effet de serre seront importantes et plus les risques de submersion des logements seront élevés. Dans le scénario le plus pessimiste, près de 10% des biens immobiliers situés à proximité de la mer pourraient devenir inondables dans le courant du 21e siècle.