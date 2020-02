Voitures électriques: le prix de la recharge sur autoroute en forte augmentation

Le réseau de bornes de recharge Ionity modifie sa politique tarifaire et passe d'un prix fixe de 8 euros à un prix à la consommation de 0,79 euro par kilowattheure.

Depuis le 31 janvier, fini le tarif fixe de 8 euros pour une recharge complète de voiture électrique aux bornes Ionity. Il faut désormais payer à la consommation: 0,79 euro par kilowattheure (kWh). Ainsi, pour une Renault Zoé, véhicule électrique le plus vendu en France, le coût d'une recharge pour faire 100km serait d'environ 18 euros (environ 23 kWh sont nécessaires pour une autonomie de 100km). Pour un véhicule thermique équivalent, par exemple une Clio essence qui consomme environ 7 L/100km, le coût s'élève à moins de 12 euros, calcule l'association UFC-Que choisir. Toutefois, les bornes Ionity sont uniquement installées sur le réseau autoroutier, et seules 4% des recharges sont effectuées sur autoroute, selon l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE), contacté par le Figaro. Environ 90% des recharges sont réalisées à domicile ou sur le lieu de travail, lorsque cela est possible.

Les clients ayant souscrit un contrat Audi e-tron Charging service, Mercedes me Charge, BMW ChargeNow, Porsche Charging Service ou Volkswagen WeCharge peuvent néanmoins bénéficier de tarifs préférentiels. Les avantages sont fixés par les fournisseurs des contrats.

Ionity, coentreprise regroupant BMW, Mercedes-Benz, Ford, et le groupe Volkswagen avec ses marques Audi et Porsche, est un réseau de bornes de recharge «rapide» sur autoroutes. Les bornes de charge rapide ont une puissance de plus de 22 kW, ce qui permet à un véhicule électrique de récupérer de l'autonomie plus vite que sur les bornes standards.

Cette modification de la politique des tarifs concerne toutes les bornes Ionity, situées en Europe. Le réseau de Ionity compte plus de 860 bornes de recharge dans 200 stations, reparties dans 24 pays. Les bornes Ionity ne représentent en France qu'un tiers des bornes de charge rapide disponibles sur le réseau autoroutier concédé, selon l'association des sociétés françaises d'autoroutes (AFSA). Un autre tiers correspond aux bornes Corri-Door, appartenant à Izivia, filiale du groupe EDF. Pour accéder à ces bornes, il faut dans un premier temps obtenir un badge en souscrivant soit à l'offre Access (15 euros TTC le passe, sans abonnement), l'offre Zen (10 euros TTC le passe, abonnement de 3 euros par mois), ou l'offre Premium (10 euros TTC pour deux passes, abonnement de 30 euros par mois). Les clients de l'offre Access paient alors 1 euro les 5 minutes aux bornes Corri-Door, ceux de l'offre Zen paient 0,70 euro les 5 minutes, tandis que les clients de l'offre Premium paient 0,30 euro les 5 minutes avec deux heures de charge offertes. Tesla compte également pour un sixième des bornes de recharge rapide sur autoroute avec son réseau Superchargeur. Si le prix d'une recharge est moins élevé qu'aux bornes Ionity (0,24 euro par kWh), les bornes sont réservées aux propriétaires d'une Tesla.