Voiture électrique : quel budget et quelles aides pour installer une borne chez soi ?

Pour installer une borne électrique à son domicile, il faut compter un budget entre 2 500 et 4 000 €. Photo d'illustration (GoranH / Pixabay)

Alors que les ventes de voitures électriques explosent en France avec une augmentation de 62 % en 2021, le nombre de copropriétés équipées d'une borne de recharge est encore inférieur à 10 %. Voici le budget à prévoir pour en installer une.

Les voitures électriques connaissent un franc succès dans l'Hexagone. En 2021, le nombre de ventes a augmenté de 62 %, selon Le Parisien . Cependant, moins de 10 % des copropriétés françaises sont équipées d'une borne alors que 90 % des recharges sont effectuées à domicile. Selon une étude d'Opinion Way pour Engie réalisée en octobre 2021 et citée par nos confrères, 67 % des Français estiment que les difficultés pour s'octroyer ce type d'équipement constituent un frein à l'achat de voitures électriques devant le prix (58 %).

Depuis le 11 mars 2021, les constructeurs ont l'obligation de pré-équiper de bornes de recharge les bâtiments neufs disposant d'au moins dix places de stationnement. D'après Le Parisien , le prix d'une borne oscille entre 2 500 et 4 000 € si elle est installée par le détenteur d'un parking à ses propres frais. Par contre, lorsqu'il a fait l'objet d'un vote en assemblée générale de copropriété pour un pré-équipement global en intérieur, ce coût revient à 500 € pour le particulier auquel s'ajoutent un abonnement d'environ 20 € par mois et la consommation électrique évaluée entre 25 et 35 € par mois.

Un crédit d'impôt

Jusqu'en décembre 2023, un crédit d'impôt limité à 300 € (frais de pose inclus) est proposé par l'État. Les pavillons sont exclus de cette aide qui est fixée à 75 % du prix de l'équipement. Il concerne un équipement pour une personne et jusqu'à deux bornes pour un couple. Mais les délais d'installation sont longs : entre neuf et douze mois. En revanche, aucune solution n'existe actuellement pour les parkings extérieurs, qui engagent des coûts plus importants, liés notamment à la réalisation de tranchées.

Des aides plus ciblées pourraient donc être envisagées à l'avenir. Pour l'heure, les ventes de voitures électriques devraient continuer de se multiplier avec l'interdiction future de vendre des véhicules à moteur thermique en Europe prévue en 2035. D'ici là, une bonne partie des copropriétés devront être équipées de bornes de recharge afin de satisfaire une demande de plus en plus importante.