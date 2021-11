Voici les villes où les taux de logements vraiment vacants sont les plus élevés

INFOGRAPHIES - Découvrez, ville par ville, la part de logements vides mais aussi celle des biens laissés vacants depuis 2 ans qui sont dans le viseur de l’exécutif.

Plus de 3 millions. C’est le nombre de logements vides en France, selon la dernière étude publiée par l’Insee. En près de 40 ans, ce chiffre a grimpé de près de 63%! Ces biens vacants pèsent aujourd’hui 8,3% du parc de logements dans l’Hexagone (37,2 millions de biens) contre 7,9% en 1982. Parmi eux, 1,1 million sont inoccupés depuis au moins deux ans, selon la ministre chargée du Logement Emmanuelle Wargon. Soit 3,5% du parc privé en France.

Pourquoi deux ans? Parce qu’au-delà, si votre bien est toujours vide, vous devez payer une taxe, selon un décret datant d’il y a plus de 20 ans. Une taxe qui est loin d’être dissuasive puisqu’elle rapporte moins de 100 millions d’euros par an à l’État. Pour inciter les propriétaires à remettre leur bien inoccupé sur le marché, la ministre du Logement leur promet une réduction d’impôts en contrepartie d’une baisse de loyer. Et ainsi réduire le nombre de logements vacants en France.

En attendant, Le Figaro vous propose ci-dessous de découvrir les villes où la part de logements vides depuis 2 ans est la plus élevée, grâce aux données publiées par le ministère de la Transition écologique. Nous avons décidé de vous les présenter en deux tableaux: l’un avec les communes de plus de 200.000 habitants (53 villes) et l’autre avec celles de moins de 200.000 habitants (367 villes). À noter que Paris, Marseille et Lyon, bien qu’elles aient été découpées par arrondissement - peuplés de moins de 200.000 habitants -, font partie de la première catégorie.

Sachez que Marseille, pour les grandes villes, et la Guadeloupe, pour les communes moyennes, sont les plus mauvais élèves. La cité phocéenne place 7 arrondissements aux 10 premières positions, avec un taux de logements vacants depuis plus de 2 ans, compris entre 3% et plus de 6%. À Paris, seul le 8e arrondissement figure dans le top 10. La Ville lumière n’est toutefois pas à la fête dans la suite du classement.

23% de logements vacants à Tarbes

Mais, et c’est l’autre constat que l’on peut faire, la part des logements vacants depuis au moins 2 ans, est 3 à 6 fois plus faible, pour le top 15 (qui s’affiche ci-dessous) que la part totale des biens vides. Preuve que la plupart de ces logements ne sont pas volontairement - au sens de la loi - inoccupés. Si l’on s’en tient à la part totale des logements vacants, elle dépasse les 10% - la moyenne dans la capitale - pour 8 arrondissements - touristiques pour la plupart - de Paris: 8e, 1er, 2e, 6e, 7e, 4e, 18e et 15e.

Pour les villes moyennes, la Guadeloupe réalise le triplé avec trois représentants aux trois premières places. Il s’agit du Gosier, de Sainte-Anne et des Abymes où les taux de logements vacants s’échelonnent entre 11,6% et 13,8%. Moulins (03), première ville métropolitaine du classement, arrive 4e avec un taux de logements vacants depuis au moins 2 ans, de 11,2%. Juste devant Tarbes (10,7%) qui affiche la part de biens vides - toutes durées confondues - la plus élevée de France: près de 23%!