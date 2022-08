Voici les 10 rues les plus insolites de Paris

Connaissez-vous la rue la plus large de Paris? La plus colorée? Et celle qui compte le moins d’habitants?

Paris compte environ 6000 rues . Parmi elles, se cache la rue la plus longue, la rue la plus courte, la rue la plus inhabitée, la rue la rue la plus chère, la moins chère, la plus haute, la plus colorée, la plus pentue, la plus étroite et la plus large.

La rue la plus longue

Il ne s’agit pas d’un boulevard mais bien d’une rue, la rue de Vaugirard, avec ses 4360 mètres de longueur et ses 407 numéros d’immeubles. Elle parcourt deux arrondissements: le 6e et le 15e et part du boulevard Saint Michel dans le 6ème arrondissement pour se terminer à la porte de Versailles, dans le 15e. Elle doit son nom à la commune de Vaugirard qui a été intégrée à la ville de Paris en 1859.

La rue la plus courte

À l’inverse, la rue la plus courte mesure 5,75 mètres sur 3,30 mètres de large. Elle mérite à peine le nom de rue puisqu’elle est uniquement composée d’un escalier de 14 marches qui relie la rue de Cléry à la rue Beauregard. La rue des Degrés est située dans le 2e arrondissement de Paris et n’accueille ni logement ni magasin. Elle comptait des fenêtres auparavant qui ont été comblées. Des street artistes investissent souvent les lieux pour les repeindre.

La rue la plus inhabitée

Si l’on retire la rue des Degrés qui n’a aucun numéro, une autre rue est inhabitée, la rue Émile Richard, dans le 14e arrondissement. Son nom ne vous est peut-être pas familier. Elle est certes moins renommée que la rue de Vaugirard. Elle ne possède aucune maison ni aucun immeuble car elle coupe le cimetière du Montparnasse en deux depuis 1890. Les murs aveugles du cimetière cernent la rue, ce qui ôte toute envie d’y habiter.

La rue la plus chère

Une rue dont le prix au mètre carré avoisine les 22.000 €, ça vous dit quelque chose? L’avenue Montaigne qui part de la place de l’Alma et se termine au rond-point des Champs-Élysées, répond à ce critère avec ses boutiques d’enseignes de luxe et ses rues arborées. Elle compte parmi ses adresses les plus prestigieuses le palace parisien le Plaza Athénée ainsi que le théâtre des Champs-Élysées de style Art déco.

La rue la moins chère

Il est possible de se loger à Paris pour moins de 10.000 € le mètre carré. Dans le XIXe arrondissement par exemple, on trouve deux rues accessibles: la rue de la Marseillaise (4.799 euros le m²) et la rue de la Grenade (4.874 euros), situées au métro Porte de Pantin.

La rue la plus haute

La rue la plus haute n’est pas à Montmartre, mais dans le 20e arrondissement. Il s’agit de la rue du Télégraphe. Elle culmine à 128,5 mètres d’altitude, au numéro 40 précisément, de quoi prendre de la hauteur. Claude Chappe y avait installé son fameux télégraphe en 1792.

La rue la plus colorée

La rue Crémieux, dans le 12e arrondissement de Paris, présente de petites maisons colorées en jaune, vert, bleu, rose. Un vrai feu d’artifice de couleur qui nous donne presque l’impression d’avoir quitté Paris pour Menton. La rue Crémieux présente l’avantage d’être piétonne, Elle serait presque calme si elle n’était pas envahie par les multiples téléphones et appareils photos qui veulent capturer cette rue si atypique.

La rue la plus pentue

Retour dans le 20e arrondissement sauf si vous avez des courbatures. Auquel cas, inutile d’entreprendre la traversée de la rue Gasnier-Guy avec ses 17,4% de pente. Que ce soit à pied ou à vélo, on vous souhaite du courage pour l’emprunter.

La rue la plus étroite

La rue du Chat qui Pêche, dans le 5e arrondissement, outre son nom étonnant, est juste assez large pour laisser passer quelques chats qui se faufileraient entre ses murs. Sa largeur est de 1,80 mètre. Un être humain peut y circuler aussi à condition de regarder où il met les pieds.

La rue la plus large

À l’inverse, l’avenue Foch, dans le 8e arrondissement, ne fait pas moins de 120 mètres de large. C’est le Baron Haussmann qui lui a attribué une pareille taille. Elle offre une vue dégagée sur la capitale.