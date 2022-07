Voici dix logements troglodytiques à acquérir pour survivre à la canicule

Creusées à même la roche, les maisons troglodytiques bénéficient d’une température constante, toute l’année, entre 18 et 20 degrés, un atout en période de canicule.

La France connaît une vague de chaleur qui n’est pas sans rappeler la canicule de 2003. Dès lors, comment supporter une telle température dans son logement? En fermant ses volets, en utilisant un ventilateur ou encore en déménageant dans un habitat idéal, doux en hiver et frais en été, la maison troglodytique. Il y fait entre 18 et 20 degrés toute l’année, un moyen d’oublier la climatisation donc. Le Figaro a listé une sélection de dix biens troglodytiques disponibles à la vente pour ne plus transpirer à grosses gouttes chez soi.

Une maison troglodytique de 300 m² pour 320.000 €, près de Tours (37)

Cette maison , située à Rochecorbon, près de Tours, est aménagée dans une cavité rocheuse et présente une pièce indépendante troglodytique avec une cave, un espace de stockage et une buanderie. Un bien atypique qui offre tout le confort souhaité, loin de l’image de l’habitat préhistorique, rudimentaire. Elle dispose même d’une pièce de jeux.

Une propriété dans une ancienne paroisse dans l’Aveyron (12) pour 442.000 €

Entre respect d’un habitat typique du sud-est aveyronnais et modernité, cette maison aux pièces voûtées est également dotée d’un escalier en forme d’hélice. La pièce voûtée a été percée d’une large baie semi-circulaire au sud offrant une vue sur la vallée. Le bien comprend également une salle de cinéma avec vingt fauteuils en velours rouge qui accueillait d’ailleurs un festival de cinéma depuis plusieurs étés.

Un espace troglodytique avec climatisation pour 479.000€ à Conflans-Sainte-Honorine (78)

Dans une petite copropriété de 6 lots, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines (78), vous pouvez vivre à la manière d’un hobbit tout en résidant à moins de 15 minutes à pieds des gares. La maison de 106 m² comprend 5 pièces et est même équipée d’un système de climatisation, de quoi allier confort et charme de l’ancien.

Une maison troglodytique à Azay-le-Rideau (37) pour 545.000 €

Ce n’est pas toute la propriété qui est troglodytique ici mais l’une des habitations qui la composent, d’environ 110 m², à rénover. Elle prolonge la superficie de la maison principale en pierre de taille de 231 m² et de ses deux dépendances, de 41 m² et de 100 m². Un espace hors du temps qui peut servir de chambre d’amis ou de maison d’hôtes par exemple.

Une maison troglodytique avec vue sur la Dordogne Beynac-et-Cazenac (24) pour 565.000 €

Ce bien , creusé à même la roche, à Beynac-et-Cazenac, permet de profiter d’une vue imprenable sur la vallée de la Dordogne. D’une superficie de 125 m², il est composé de 4 pièces dont deux chambres, au calme. Vous vivrez hors du monde tout en étant à 2 minutes en voiture des commerces.

Une maison troglodytique à Cornillé-les-Caves (49) pour 861.000 €

À 20 minutes d’Angers, cette propriété de 487 m² offre le charme de l’ancien avec ses plafonds troglodytiques arrondis, ses poutres apparentes, ses cheminées en tuffeau, ses carreaux de céramique fait main et ses éléments en fer forgé, valorisant l’artisanat local. Le bien offre une fraîcheur appréciable en été et une chaleur enveloppante l’hiver grâce aux cheminées.

Plusieurs structures troglodytiques pour 895.000 € à Tours (37)

À flanc de falaise, cet e nsemble immobilier troglodytique comprend une habitation principale de 190 m² sur deux niveaux, une salle de réception de 200 m² avec un bar et trois logements troglodytiques indépendants aménagés en studios ainsi qu’un pavillon du XVII e siècle. Les terrasses creusées dans la falaise offrent une vue panoramique sur la Loire. Il est possible de reconvertir ces espaces en maisons d’hôtes par exemple.

Une habitation construite contre la roche dans le Vaucluse (84) pour 1.600.000 €

Le rocher recouvre intégralement la bâtisse ici. Celle-ci est construite à la fois contre et sous la roche et non pas creusée en profondeur ce qui permet de percer les pièces de fenêtres. Un atout pour ce type d’habitat dont on déplore souvent le manque de lumière. Une bergerie en pierre sèche non aménagée agrandit l’espace de la maison tout comme la dépendance à restaurer en contrebas.

Une maison troglodytique avec piscine pour 1.696.000 € à Goult (84)

Adossée au rocher, cette maison troglodyte de 270 m² offre également une grande luminosité grâce à ses grandes baies vitrées. Située en hauteur, elle donne sur les villages de Ménerbes, Lacoste et Bonnieux. Une maison d’amis indépendante comprenant deux chambres et une salle d’eau peut faire office de chambre d’amis ou peut permettre de développer des chambres d’hôtes.

Une demeure protégée par son rocher aux Beaumettes (84) pour 2.680.000 €

La roche protège aussi cette propriété du XVIIe siècle. Elle se fond ainsi complètement dans le paysage, en harmonie totale avec la nature. Cette spécificité offre la possibilité de transformer le bien en musée, en activité touristique ou en restaurant ou tout simplement en maison de famille grâce à ses 10 pièces et à ses 550 m².