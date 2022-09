Voici dix locations avec espaces extérieurs pour moins de 900 € par mois

Alors que le nombre de logements à louer se raréfie, la demande explose.

Le portail d’annonces immobilières Bien’Ici enregistre en moyenne au niveau national 87 demandes pour un studio à louer , contre 50 demandes l’an dernier. Rechercher un logement à louer demande donc encore plus de réactivité. Le Figaro vous fait gagner du temps en vous proposant des biens dans toute la France, dotés d’au minimum une chambre et d’un espace extérieur.

Un 60 m² à Montpellier (34) avec une petite terrasse pour 750 € par mois, charges comprises

Situé au dernier étage, ce trois-pièces lumineux dispose d’une petite terrasse. Le séjour et la cuisine profitent d’un accès direct à cet espace extérieur. Outre la terrasse, le bien est doté de deux chambres, d’un cellier et d’un parking privé. Il est libre à partir du 1er octobre. Comptez 670 € de loyer mensuel et 80 € de charges.

Un 3-pièces de 62 m² avec terrasse à Caen (14) pour 755 €

Les deux chambres et le séjour donnent sur la terrasse de 19 m², ce qui rend ce bien situé en rez-de-chaussée lumineux. Il comprend également une cave et une place de parking en sous-sol. Le loyer s’élève à 680 € par mois et les charges à 75 €. À saisir à partir du 12 septembre.

Un 3-pièces en duplex à Marseille (13) pour 780 € par mois charges comprises

Ce bien de 64 m² est doté à l’étage d’une terrasse offrant une vue dégagée sur la mer. Le séjour et la cuisine ouverte ouvrent sur cette terrasse. Au rez-de-chaussée, se trouvent une entrée, deux chambres et une salle de bain. Une pièce donnant sur le rez-de-chaussée peut être transformée en chambre supplémentaire ou en dressing.

Un 3-pièces à Strasbourg (67) avec deux terrasses pour 800 €

Ce meublé de 60 m² est situé au quatrième et dernier étage d’un immeuble avec ascenseur ce qui lui permet de bénéficier de deux terrasses avec deux orientations différentes. Une place de parking et une cave sont également à disposition. Des commerces sont accessibles au pied du bien. Comptez 735 € pour le loyer et 65 € de charges.

Une maison de 64 m² à Toulouse (31) pour 854 €

Cette maison meublée pleine de charme avec son séjour équipé d’une cheminée fonctionnelle, sa mezzanine mansardée de 21 m² et son jardin clos cherche son futur locataire pour 854 € par mois, charges comprises. Elle compte deux chambres ainsi qu’une cuisine séparée et une grande entrée lumineuse.

Une maison de 97 m² à Quimper (29) avec jardin et abri de jardin pour 875 € par mois, charges comprises

Pour 875 € par mois, vous aurez trois chambres, dont deux situées au premier étage et une au deuxième, un jardin avec abri de jardin et une terrasse. Ce quatre pièces situé dans une rue calme à Quimper est disponible dès le 1er octobre.

Un appartement de 60 m² avec terrasse et véranda pour 895 € par mois à Grenoble (38)

Ce spacieux T2 , disponible à partir de début octobre, est situé au dernier étage d’un immeuble avec ascenseur. La pièce principale de 20 m² donne sur une terrasse de 15 m² avec une vue imprenable sur Grenoble. L’entrée dispose d’une véranda, permettant de profiter de la vue tout en étant abrité, en cas de pluie ou de neige. La chambre de 14 m² possède un accès direct à la salle d’eau qui est séparée des W.-C..

Un 3-pièces de 70 m² pour 900 € par mois charges comprises à Nice (06)

Ce bien meublé refait à neuf comprend deux chambres, une terrasse et un box fermé en sous-sol. La plus grande des chambres a même un accès à un petit balcon. La cuisine est toute équipée (four, micro-ondes, frigo...) et la salle de bain comprend une baignoire.

Un 3-pièces à Nantes (44) avec une terrasse de 37 m² exposée sud-ouest pour 905 € par mois

Ce 58 mètres carrés meublé se situe au rez-de-chaussée d’une résidence récente de 3 étages, à proximité des commerces et des transports tout en étant au calme. Son principal atout? Sa terrasse de 37 m², encore plus spacieuse que la lumineuse pièce de vie de 25 m², exposée sud-ouest. Un parking sécurisé en sous-sol est inclus dans le montant du loyer. Le bien est libre et est à saisir pour 905 € par mois charges comprises.

Un 2-pièces de 41 m² à La Rochelle (17) pour 910 € par mois

Ce T2 en duplex est tout équipé. La pièce à vivre avec la cuisine à l’américaine est aménagée en rez-de-chaussée et à l’étage, on retrouve une chambre avec un dressing et une salle de bain. De quoi avoir la sensation de vivre dans un bien plus grand que 41 m². Une terrasse de 28 m² à usage privatif complète les prestations de ce bien. Le loyer est de 750 € par mois et les charges de 160 €. Attention toutefois, il s’agit d’un contrat étudiant de 9 mois, de septembre à mai 2023.