Voici 10 logements à vendre avec jardin ou terrasse d’exception

Jardin d’agrément, terrasse avec vue, toit-terrasse sans vis-à-vis, il y en a pour tous les goûts. De quoi profiter des journées ensoleillées qui arrivent.

Les jardins ont la cote, surtout depuis la crise sanitaire. À Rennes, par exemple, un espace extérieur privatif sera désormais obligatoirement prévu pour chaque futur logement et pourra prendre la forme d’un balcon, d’une terrasse ou d’une loggia de 4 m². À Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis (93), un espace extérieur est imposé dans chaque logement neuf, dont la surface varie selon sa typologie (de 3 m² pour les T1 et T2, de 5 m² pour les T3, de 7 m² pour les T4 et de 9 m² pour les T5). Voici une sélection de biens avec des jardins arborés ou des terrasses fleuries, à acquérir avant l’arrivée de l’été.

Un jardin d’agrément et une prairie à Villamblard (24) pour 212.000 €

Cette maison de famille en pierres de 230 m² a été érigée sur un terrain de 6320 m². Cette immense parcelle comprend un jardin d’agrément avec une mare et une partie prairie. À saisir pour 922 euros le mètre carré seulement, un tarif en dessous de la moyenne de Villamblard, en Dordogne. Le seul bémol, il s’agit d’une passoire thermique, classée F.

Un jardin de 4000 m² autour d’une belle maison normande à colombages au Perrey (27) pour 424.000 €

Ce vaste jardin abrite même une piscine sous dôme. La salle de réception de 66 m² donne sur la terrasse et le fameux jardin arboré. L’occasion d’admirer le charme de la demeure normande avec ses colombages et sa charpente typique.

Un jardin avec une serre et un pigeonnier à Nogent-le-Roi (28) pour 795.000 €

Cette maison bourgeoise de 1830 est équipée d’un jardin avec terrasse, de dépendances, d’une serre et d’un pigeonnier. Le terrain clos et arboré de 959 m² a une allure soignée qui ne vous laissera pas indifférent.

Un balcon et un jardin avec un abri vélos à Colombes (92) pour 895.000 €

La maison de 120 m² située dans une voie privée à Colombes, dans les Hauts-de-Seine (92), prend place sur une parcelle de 204 m² qui comprend un petit balcon côté Est et une terrasse de plain-pied avec accès jardin côté Ouest. Le jardin à l’arrière de la maison est même doté d’un abri pour vélos.

Une terrasse plus grande que l’appartement à La Varenne Saint-Hilaire (94) pour 1.040.000 €

Cet appartement de 104 m² voit son séjour prolongé par une terrasse dotée d’une jardinière. Plus grande que la surface de l’appartement, elle dispose de 117 m². Arborée et fleurie, elle promet un moment de décompression intense. Et une surprise attend l’acquéreur, une seconde terrasse sur laquelle donnent deux des quatre chambres. Des atouts qui se méritent puisque le bien est proposé à 1.040.000 €, soit 10.000 € /m² alors que le prix au mètre carré dans cette commune tourne plus autour de 7800 €.

Un jardin à l’arrière d’un ancien hôtel particulier à Eu (76) pour 1.128.000 €

Une fois franchi le portail robotisé qui donne accès à l’ancien hôtel des évêques d’Amiens, datant du XVIIIe siècle, on se retrouve face à une bâtisse classée Monument Historique pour sa façade et son toit. En plein cœur du centre historique de la ville, on retrouve un jardin à l’arrière de la maison , qui garantit calme et sérénité.

Un jardin et une terrasse de 130 m² en plein cœur de Paris pour 1.250.000 €

Cet appartement parisien situé dans le 19e arrondissement profite de la proximité du parc des Buttes Chaumont mais pas que. Il est lui-même doté d’un jardin et d’une terrasse de 130 m². Les multiples plantes qui y poussent offrent un havre de paix. La suite parentale donne sur le jardin tout comme la cuisine séparée et le vaste double séjour.

Un toit terrasse sans vis-à-vis dans le centre-ville d’Aix-en-Provence (13) pour 1.280.000 €

Ce loft en plein centre-ville d’Aix-en-Provence dispose d’un toit terrasse de 110 m². La maison est un ancien entrepôt qui a conservé ses poutres apparentes, ses grands espaces ouverts. Une lecture très contemporaine qui offre une intimité sans pareil.

Une villa avec jardin et vue sur les Pyrénées pour 1.680.000 € à Pau (64)

Cette villa dont les éléments historiques ont été préservés comme la cage d’escalier ou les cheminées de marbre ainsi que les moulures et les huisseries profite d’un parc arboré de 8500 m² . Elle offre un panorama imprenable sur les Pyrénées.

Une terrasse avec vue sur la Tour Eiffel pour 1.750.000 € à Neuilly-sur-Seine (92)

Ce trois pièces de 80 m² est doté d’ une vaste terrasse , plus grande que la taille de l’appartement, soit 138 m². Elle offre une vue imprenable sur la Tour Eiffel et est située à Neuilly. Un bien dont le prix est aussi à couper le souffle, 1.750.000€, soit 21.875 € /m². L’appartement dispose aussi de deux box. Des atouts non négligeables.