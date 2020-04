Vivre en autarcie

Connaissez-vous la série Outlander ou bien les livres de Diana Gabaldon dont celle-ci est tirée ? L'un des couples phares y construit seul sa maison, élève des animaux, cultive fruits et légumes, teint lui-même ses vêtements ou encore fabrique ses bougies. Cela s'appelle l'autarcie.

iStock-vgajic.jpg

Définition du terme « autarcie »

L'autarcie en pratique

Comment se lancer ?

L'autarcie est la « situation d'un pays qui tend volontairement à se suffire à lui-même sur le plan économique. (Elle peut résulter de la volonté d'un État de modifier la structure sociale et économique à l'abri des influences étrangères ou, en vue de la préparation à la guerre, du refus de toute dépendance économique à l'égard de l'étranger) ». C'est en outre une « doctrine qui préconise cette situation ».Sur le web, on peut lire de nombreux témoignages de personnes vivant en autarcie depuis cinq voire 40 ans et plus. Pour certaines, un élément déclencheur est à l'origine de leur décision de changer de vie (divorce, perte d'emploi...). Pour d'autres, c'est simplement l'envie d'une vie différente, loin du monde de la surconsommation et des performances, qui explique ce changement de cap. En pratique, les adeptes de l'autarcie construisent eux-mêmes leur habitation (avec de la boue, par exemple), élèvent poules, moutons et autres chèvres, entretiennent leur propre potager, font pousser leurs plantes médicinales, fabriquent leur limonade ou encore leurs vêtements (tricot, crochet, couture...). Et si certains lavent leur linge dans des ruisseaux ou conservent les aliments en les enterrant dans le sable, d'autres optent pour un minimum d'équipements électroménagers (réfrigérateur, machine à laver...). Il existe aussi des personnes qui vivent sans eau courante ni électricité. De même, certains vivent seuls - sans pour autant couper les ponts avec leurs proches - quand d'autres ont choisi l'autarcie en famille. Les personnes qui vivent en autarcie préfèrent le troc à l'achat de produits et autres équipements neufs. Et les petits plaisirs ne sont pas interdits, certains s'accordent ainsi de temps en temps un arrêt au supermarché pour acheter du chocolat, par exemple.Vivre en autarcie, c'est être capable de générer seul tout ce qui nous est nécessaire pour vivre. Mais comment se lancer ? En commençant par trouver un lieu de vie. L'idéal ? Vivre près de ressources naturelles (eau, bois...). Évidemment, on ne peut pas s'installer où on veut, des règles existent, il faut les respecter. Le terrain doit être suffisamment grand pour accueillir l'habitation, le potager ou encore le poulailler et autres. La maison peut être en bois ou en terre (contenant au minimum 40 % d'argile) avec un toit lui aussi en bois ou encore fait à partir de végétaux. Plus l'habitation sera bien isolée et moins vous aurez besoin de la chauffer. Vous pouvez ensuite opter pour des équipements fonctionnant à partir de l'énergie solaire. Des cuves permettront quant à elles de récupérer l'eau de pluie. Un potager vous permettra de vous nourrir tout comme le lait ou encore les œufs de vos animaux (et même le miel si vous avez des abeilles).