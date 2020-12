Vinted, Leboncoin, Vestiaire collective : les ventes de produits de seconde main ont explosé en 2020

Si l'achat de produits d'occasion s'affirmait déjà comme une tendance de fond depuis quelques années, le temps passé à la maison durant les confinements a fait bondir les ventes cette année sur les sites spécialisés.

S'habiller d'occasion, est-ce cela, le nouveau chic ? Chiner en ligne un guéridon déjà passé entre les mains d'un autre, le summum du raffinement ? Si les sites spécialisés dans la vente de produits d'occasion comme Vinted, Selency ou Vestiaire collective affichaient déjà une belle croissance depuis trois ou quatre ans, les deux confinements ont donné un sacré coup de pouce au secteur. Calfeutrés chez eux, les Français sont allés trier leurs armoires, leurs greniers, leurs caves, et en ont profité pour revendre leurs trésors enfouis sur internet. À tel point que certaines plateformes ont doublé leur chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Et espèrent bien que cette révolution de l'occasion perdure.

«On n'a jamais vécu une année comme ça!» A l'approche des fêtes de Noël, Maëlle Gasc est particulièrement enthousiaste. Celle qui pilote la stratégie de croissance chez Vestiaire collective, un site de revente d'articles de mode, a de quoi pavoiser : son site a enregistré 120% de commandes en plus durant le premier confinement, et jusqu'à +144% au mois de juin. «C'est d'abord un phénomène contextuel, avec ces confinements qui ont donné l'occasion de faire le tri dans les armoires, explique-t-elle. Certains de nos clients ont vécu une année difficile sur le plan financier et se sont tournés vers leur garde-robe pour monétiser leurs vêtements et compléter leurs revenus.» Résultat, la croissance de Vestiaire collective a été tirée par l'augmentation des mises en vente, avec 17.000 articles mis en ligne par jour contre 10.000 en 2019.

Conscience écologique

Que ce soit dans la mode, l'ameublement ou la décoration, tous les sites de produits de seconde main ont connu une activité hors normes en 2020. Ainsi Selency, une brocante en ligne créée en 2014 sous le nom de Brocante Lab, a connu une croissance de +100% par rapport à 2019. Leboncoin, mastodonte du secteur dans toutes les catégories, est passé de 29 millions à 39 millions de visiteurs uniques chaque mois. Vinted, la référence pour les habits d'occasion, a constaté une augmentation de 17 % du nombre d'articles mis en ligne à travers l'Europe. Et Videdressing, un site axé sur la mode et le luxe d'occasion, a doublé ses chiffres pendant le confinement et augmenté son panier moyen de 17%.

Les confinements ont donc fortement contribué à doper cette croissance insolente. «Les gens se sont retrouvés enfermés chez eux et avaient pour la plupart déjà entendu parler de la vente de vêtements d'occasion sur internet, explique May Berthelot, responsable réputation et lutte anti-contrefaçon chez Videdressing. Beaucoup avaient dans l'idée de s'y mettre, mais n'avaient pas encore passé le pas. Avec le confinement ils ont commencé à photographier leurs placards, à mettre en ligne leurs habits, et à se dire 'pourquoi je n'achèterais pas moi-même sur internet ?'» La fermeture des magasins physiques durant une partie de l'année, et aujourd'hui encore les précautions sanitaires d'usage pour faire ses courses, ont également accéléré la croissance de ces commerces en ligne.

Pour Charlotte Cadé, fondatrice de Selency, cet attrait pour les objets de seconde main est appelé à perdurer. «Cette année, plus d'un quart des utilisateurs qui ont acheté chez nous l'ont fait d'abord par conviction écologique, contre à peine 10% il y a encore deux ans», avance-t-elle. Une conscience environnementale qui profite à tous les acteurs du secteur. «On est arrivés dans une phase de ras-le-bol de la «fast fashion», poursuit May Berthelot chez Videdressing. Les gens s'intéressent de plus en plus aux conditions de fabrication des objets, à leur durabilité et à leur impact environnemental.»

Vinted en locomotive

Le lituanien Vinted, aujourd'hui cinquième site de e-commerce le plus consulté en France devant Darty, La Redoute ou Nike, a également aidé à cette démocratisation des produits de seconde main dans l'Hexagone. «En trois ans, Vinted est devenu l'un des sites marchands les plus importants de France et cela a complètement transformé la perception de l'occasion chez les usagers», estime Charlotte Cadé. Chez Vinted, on savoure doctement le compliment. «Les motivations d'achat et de vente de la mode de seconde main étaient déjà présentes chez nos utilisateurs avant le confinement, à savoir une augmentation du pouvoir d'achat, une consommation plus responsable et un large choix d'articles. Elles sont encore plus pertinentes maintenant, avec (un plus grand) intérêt pour le format de commerce électronique», explique-t-on.

Certaines catégories de produits de seconde main ont encore mieux performé que d'autres en 2020. Ainsi durant le premier confinement, les Français ont par exemple acheté sur Leboncoin «tout ce qui était rattaché au jardin et à l'espace», explique Caroline Grangie, directrice du pôle médias et réputation du site. Et cet automne, ajoute-t-elle, «les machines à raclette ont fait un bon de +23%» par rapport à 2019. Les objets de décoration et les tenues de sport d'intérieur se sont également très bien vendus. Chez Videdressing, ce sont les sacs iconiques de très grandes marques qui ont connu un succès éloquent, «ceux qui prennent de la valeur en vieillissant» selon May Berthelot. Comme le modèle Timeless de Chanel (+239% sur la plateforme par rapport à l'an dernier), ou le Birkin d'Hermès (+190%). Très certainement des occasions en or.