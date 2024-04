Victime de squat, elle saisit la justice pour être exonérée de taxe foncière

Une propriétaire assure pouvoir être exemptée du paiement de la taxe foncière pour son studio parisien squatté de 2016 à 2019.

Qui ne rêve pas d’être exonéré de taxe foncière ? Une propriétaire dont le studio situé sur les bords du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris a été squatté de 2016 à 2019 soutenait qu’elle pouvait bénéficier d’une exonération de taxe foncière pour cette période. Elle a essuyé pas moins de trois refus de la part de l’administration fiscale, en 2017, en 2019 et en 2021. Cette dernière avançait que la propriétaire n’avait « pas diligenté toutes les démarches pour prévenir l’intrusion des squatteurs suite à leur expulsion ».

La propriétaire a tout d’abord saisi le tribunal judiciaire pour expulser les occupants sans droit ni titre et a obtenu l’expulsion des squatteurs le 6 avril 2016. La propriétaire a par la suite fait murer la porte d’entrée du studio et changé les serrures, démarche préconisée par la préfecture de police. Malgré l’évacuation des squatteurs en avril 2016, le studio a de nouveau été occupé par les mêmes squatteurs dès le début de l’année 2017. La propriétaire a donc déposé une nouvelle plainte après des signalements du syndicat de copropriété et du voisinage qui se plaignaient de nuisances provoquées par cette occupation illégale mais aucune intervention de police n’a eu lieu. Elle s’est toutefois heurtée au refus de l’administration fiscale de l’exempter de taxe foncière.

La vacance doit être indépendante de la volonté du contribuable

« Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin », selon l’article 1389 du code général des impôts. Ce dégrèvement est soumis à trois conditions: « que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».

Ces trois critères sont remplis dans le cas de la propriétaire en question. Le 5 février dernier, dans un jugement qui vient d’être rendu public , la propriétaire a enfin obtenu gain de cause. Pour le tribunal administratif de Paris, la propriétaire a « accompli les démarches nécessaires à l’évacuation des squatteurs au titre des années 2017 à 2019 ». Les circonstances sont particulières reconnaît le tribunal administratif: la requérante est reconnue handicapée à 80% et a dû pendant cette période s’occuper de sa mère en fin de vie, ce qui a pu de surcroît compliquer ses démarches. Elle est ainsi déchargée de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie pour les années 2016 à 2019. Par contre, « en l’absence de tout document concernant la période postérieure » relative aux années 2020 et 2021, elle n’a pas accompli les démarches nécessaires et devra bien s’acquitter du règlement de sa taxe foncière sur cette période.