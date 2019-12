Vers une politique du grand âge ?

Le point sur les conclusions du rapport Libault pour mieux accompagner les personnes vieillissantes en perte d'autonomie. Suivant la courbe démographique actuelle, la société française comptera 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans d'ici 2050. Pour faire face aux enjeux du vieillissement de la population, le gouvernement a lancé une vaste concertation nationale en septembre 2018. Déposé en mars de cette année, le rapport « Grand âge et autonomie » condense 175 propositions pour « passer de la gestion de la dépendance au soutien à l'autonomie ».

iStock-PeopleImages

Les enjeux du rapport Libault

En septembre 2018, le Premier ministre a demandé au président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, Dominique Libault, de conduire une étude amenant à des propositions de réforme pour faire face à l'accroissement du nombre de personnes âgées dépendantes en France. En octobre 2018, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé a lancé une vaste concertation nationale baptisée « Grand âge et autonomie » qui s'est achevée en février 2019. En quelques chiffres, cette concertation a mobilisé 10 ateliers nationaux, 5 forums régionaux, une consultation citoyenne en ligne qui a recueilli plus de 1,7 million de votes pour 414 000 participants sur la plateforme Make.org, 100 rencontres bilatérales et des groupes d'expression de personnes âgées, professionnels et aidants. Le rapport « Grand âge et autonomie », déposé par Dominique Libault le 28 mars 2019, établit 175 propositions qui visent à créer une « réforme ambitieuse de la politique du grand âge » pour faire face aux besoins de financement de la prise en charge de la dépendance et faire évoluer l'offre d'accompagnement proposée aux personnes âgées.

Trois leviers de changement

La concertation a permis de repérer 3 leviers de changements majeurs dans l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie : la qualité des prises en charge et le renforcement de la prévention, en établissement comme dans les services à domicile ; la baisse du reste à charge en établissement ; la revalorisation des métiers du grand âge pour augmenter drastiquement l'attractivité du secteur. Ces leviers ont orienté les discussions et permis de dégager les 175 propositions.

Les 10 propositions clés

Le rapport Libault comporte 10 propositions clés : 1. La création d'un guichet unique pour les personnes âgées et les aidants dans chaque département ; 2. Un plan national pour les métiers du grand âge ; 3. Un soutien financier de 550 millions d'euros pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile ; 4. Une hausse de 25 % du taux d'encadrement en Ehpad d'ici 2024 par rapport à 2015, soit 80 000 postes supplémentaires, pour une dépense supplémentaire de 1,2 milliard d'euros ; 5. Un plan de rénovation de 3 milliards d'euros sur 10 ans pour les Ehpad et les résidences autonomie ; 6. Un budget de 300 millions d'euros par an pour améliorer la qualité de l'accompagnement et amorcer une restructuration de l'offre ; 7. Une baisse du reste à charge mensuel de 300 € en établissement pour les personnes modestes gagnant entre 1000 et 1600 € par mois ; 8. Une mobilisation nationale pour la prévention de la perte d'autonomie ; 9. L'indemnisation du congé de proche aidant et la négociation obligatoire dans les branches professionnelles pour mieux concilier sa vie professionnelle avec le rôle de proche aidant ; 10. La mobilisation renforcée du service civique et du service national universel, pour favoriser les liens intergénérationnels et rompre l'isolement des personnes âgées. Les préconisations du rapport « Grand âge et autonomie » sont à ce jour encore à l'étude.