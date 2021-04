Véronique Bédague va devenir directrice générale de Nexity

Alain Dinin qui avait repris la fonction de directeur général après le décès soudain de Jean-Philippe Ruggierri se contentera à nouveau d'être le président du groupe.

Dans un communiqué publié ce mardi matin, Nexity annonce des évolutions de sa gouvernance dont la principale porte sur sa direction générale. Les fonctions de président du conseil d'administration du groupe immobilier et de directeur général, seront ainsi à nouveau dissociées à compter du 19 mai comme elles l'étaient depuis 2019, lorsque Jean-Philippe Ruggierri avait été nommé directeur général. Son décès soudain en avril 2020 des suites du Covid-19 avait contraint le PDG fondateur Alain Dinin à reprendre les rênes.

C'est donc Véronique Bédague, jusque-là directrice générale déléguée du groupe, l'ensemble des activités de promotion de Nexity, qui est nommée directrice générale pour un mandat de 4 ans. De son côté, Julien Carmona, également directeur général délégué à «souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière» selon le communiqué et quitte le groupe. Quant à Jean-Caude Bassien, déjà directeur général délégué en charge des services de Nexity, il sera le second mandataire social de la société pour ce même mandat de 4 ans.

Repousser la limite d'âge du président

Cité dans le communiqué de Nexity, Alain Dinin souligne: «La nouvelle gouvernance mise en place à compter de l'assemblée générale du 19 mai s'inscrira dans la continuité et l'accélération de la stratégie de plateforme de services du groupe. En ma qualité de président du conseil et de représentant d'un concert d'actionnaires réunissant près de 20% du capital, j'accompagnerai Véronique Bédague et son équipe dans le développement de nos modèles et dans un nouveau cycle de croissance porté par le bas carbone, les services et l'innovation pour s'adapter aux modes de vie et de travail de demain. Je remercie par ailleurs chaleureusement Julien Carmona pour sa contribution majeure au développement de Nexity pendant ces dernières années.» On note également dans ce communiqué, le fait que «la limite d'âge statutaire applicable au président du conseil d'administration sera étendue à 75 ans sous réserve du vote favorable des actionnaires, contre 72 ans aujourd'hui». Pour rappel, Alain Dinin a franchi le mois dernier le cap des 70 ans.