Vente aux enchères : des maisons et des appartements à partir de 10 000 euros en Essonne

Le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes (Essonne) organise une vente aux enchères immobilière le 9 octobre 2024. (illustration) (VBlock / Pixabay)

Cette vente aux enchères organisée le 9 octobre 2024 est destinée aux particuliers en quête d’une bonne affaire immobilière. Le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes (Essonne) offrira ainsi l'opportunité d’acquérir des biens saisis par la justice à des prix bien inférieurs au marché, relève Actu Essonne . Et pour cause, certaines enchères débuteront avec une mise à prix de 10 000 euros seulement. Appartements, maisons, et même un bâtiment artisanal seront mis en vente. Selon le site spécialisé enchères-publiques.com , douze biens seront disponibles au total.

291 m2 dès 10 000 euros

Parmi les offres les plus alléchantes, une maison de 291 m2 à Boussy-Saint-Antoine au prix de 10 000 euros. Inachevée, elle comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée, et un étage en cours de construction. Deux appartements situés à Évry-Courcouronnes, de 69 m2 et 58 m2, seront également proposés à partir de 20 000 euros. L'un d'eux, au 11e étage, dispose de trois chambres, d’un salon-séjour, et d’un parking souterrain.

Un autre bien notable est un pavillon à Savigny-sur-Orge de 121 m2, occupé par des locataires, mis à prix à 80 000 euros. À Longjumeau, une maison de 75 m2 sera également disponible dès 77 000 euros. Parmi les autres biens, des appartements à Grigny, dont un de 45 m2 affiché à 18 000 euros, et un autre de 65 m2 dès 40 000 euros. Sera également mis en vente, un bâtiment artisanal à Guillerval, à 90 000 euros. Ce bien de plus de 160 m2 comporte un hangar et deux mezzanines.

Des précautions à prendre

Pour espérer obtenir l’un de ses biens, il est recommandé de bien préparer sa participation, en les visitant avant l'enchère et en se faisant représenter par un avocat. Pour participer, les acheteurs devront également déposer un chèque de caution correspondant à 10 % du prix de départ du bien choisi.