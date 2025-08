Le bailleur leur réclame jusqu’à 1.500 euros de régularisation pour le chauffage, des habitants de l'Oise en colère

Plusieurs dizaines de locataires sont concernées par des factures allant de 600 à 1.500 euros. Illustration (Etadly / Pixabay)

Une facture qui ne passe pas. Des habitants d’un immeuble de Compiègne (Oise) appartenant au bailleur social SA HLM de l’Oise ont eu la désagréable surprise de recevoir un courrier, à partir du mois de juin, concernant une facture de régularisation inattendue. Celle-ci leur demande de régler un montant relatif aux charges de chauffage collectif allant de 600 à 1.500 euros, rapporte Le Parisien , ce jeudi 31 juillet 2025.

Des tarifs « exorbitants » pour les locataires

Au total, plusieurs dizaines de locataires sont concernées. Ces derniers dénoncent des tarifs « exorbitants » , dépassant parfois plus du double de leur loyer et ont lancé une pétition. Ils déplorent également une absence de communication claire de la part du bailleur qui, dans ses deux courriers adressés à chaque habitant, n’évoquerait que « le chauffage collectif » sans plus de précisions. La somme réclamée en aurait mis plus d’un dans une situation financière difficile, certains étant même dans l’impossibilité de payer la note. Beaucoup sont résolus à ne pas le faire, malgré la possibilité d’échelonner le paiement.

Les habitants estiment par ailleurs que cette facture est en réalité destinée à « rembourser les travaux » de rénovation énergétique entrepris par le bailleur entre 2023 et 2024. Ces derniers auraient nécessité de remplacer plusieurs éléments dans chaque appartement, comme les volets et la tuyauterie.

Une révision des tarifs d’énergie

De son côté, SA HLM de l’Oise justifie cette demande de régularisation par des « avenants sur les contrats d’énergie du fournisseur » , liés à un réajustement de la consommation réelle de chaque habitant, pour 2022 et 2023, par rapport aux prix du marché. Elle assure également qu’il s’agit de la première révision annuelle des tarifs depuis 2022 et que les locataires bénéficient d’aides, comme une étude au cas par cas par un conseiller ou encore la mise en place d’une médiation sociale.