Avez-vous déjà entendu parler de IUDO ? Grâce à IUDO, les propriétaires fonciers peuvent réaliser leur micro-promotion et son accompagnés dans leur optimisation foncière. Zoom sur ce service qui mise sur le potentiel inexploité de certains biens immobiliers.

Valoriser son bien en devenant son propre promoteur immobilier - iStock-Rrrainbow

Le lancement de IUDO

Propriétaires de pavillon : voici la démarche !

La première transformation pavillonnaire

Avant d'être une application, IUDO a été lauréat de FAIRE 2017, puis s'est transformée, en octobre 2020, en une startup dotée de son application d'aide à la décision immobilière au sein du Grand Paris. Le service s'adresse aux particuliers qui portent un projet de transformation pavillonnaire. L'ambition de IUDO était alors de répondre à la raréfaction du foncier, afin de trouver une solution face à la hausse des prix de l'immobilier et la difficulté de construire de nouveaux logements. Ainsi, IUDO optimise le potentiel des pavillons des particuliers dans le but d'inventer un nouveau modèle pour la ville de demain. En se penchant sur les chiffres de l'Insee et l'IUA à propos de la métropole du Grand Paris, les créateurs Benjamin Aubry, Erwan Bonduelle et Nicolas Bisensang se sont rendu compte que bien que 80% des surfaces foncières dédiées à l'habitat étaient occupés par des tissus pavillonnaires, ils ne représentaient que 28% du parc de logement francilien. Face au déficit d'offre de logements, comment faire sans repenser les modèles de production ? La philosophie de IUDO repose sur l'adaptation de l'immobilier à la ville. Demain, le pavillonnaire sera transformé et sera la matière de la métropole de demain.Avis aux propriétaires de pavillon ou de terrain dans le Grand Paris : si votre maison est désormais trop grande car vos enfants sont partis vers d'autres horizons, ou si vous avez des espaces vacants que vous aimeriez transformer, sollicitez IUDO qui réalisera pour vous des études de potentiel, répondant aux questions telles que « Que construire ? Combien cela va coûter et rapporter ? ». Une fois prêts à vous lancer, faites confiance à la startup pour vous accompagner dans l'avancement de votre projet ! Vous serez également mis en relation avec des partenaires pour concrétiser la réalisation. À la fin, on vous livre votre projet et vous pouvez profiter des nouveaux revenus de votre investissement immobilier.À l'automne 2021, faites place à la première livraison de IUDO à Malakoff ! À quoi s'attendre ? À un projet d'extension d'une ancienne maisonnette de 40m2, appartenant à un jeune couple avec un enfant en bas-âge, transformée en deux nouveaux logements : un appartement locatif de 36 m2 et une maison de 110 m2. Cette transformation s'effectue en opérant une surélévation en structure bois et matériaux biosourcés, le tout sans consommation de pleine terre. Grâce aux revenus locatifs, les propriétaires peuvent ainsi couvrir une grosse partie des coûts des travaux. L'ajour d'un logement permet une densification domestique et incrémentale.