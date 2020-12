Val-de-Marne : il loue sa maison à six jeunes, son pavillon est saccagé lors d'une fête clandestine

L'organisateur de cette fête clandestine a été interpellé et emmené au commissariat de police. (Pixabay / Pexels)

Un pompier a eu la mauvaise surprise de retrouver son domicile saccagé, après avoir loué sa maison de Santeny (Val-de-Marne) à six jeunes, ce week-end. Appelé par la police dimanche soir, il a été prévenu qu'une fête clandestine était en réalité en train de s'y dérouler. Une cinquantaine de fêtards ont pu être interceptés mais dix autres se sont enfuis.

Une cinquantaine de fêtards interceptés

La police est intervenue sur les lieux mais une dizaine de convives ont pu s'enfuir. Certains ont notamment tenté de partir en sautant par la fenêtre située au premier étage de l'habitation, comme l'explique le maire de la commune. Une cinquantaine de fêtards ont pu être interceptés sur place.

Quant à l'organisateur, un jeune homme de 20 ans, il a été interpellé pour mise en danger de la vie d'autrui et conduit au commissariat. Un autre jeune homme a également été arrêté car il détenait sur lui des stupéfiants.

Ils retournent à son domicile pour nettoyer

« Quand je suis arrivé chez moi, j'ai retrouvé mon pavillon saccagé, détruit, dégueulasse », relate le pompier qui a été contacté à la caserne où il exerce. Ce lundi, les jeunes fêtards se trouvaient à son domicile pour nettoyer et réparer les dégâts qu'ils ont occasionnés. Le propriétaire de l'habitation a également souligné leur inconscience par rapport à l'épidémie de Covid-19. Le Parisien précise que plusieurs fêtes clandestines de ce type ont eu lieu en Ile-de-France dernièrement.