Urgence climatique : comment investir pour la planète sans pénaliser la performance

Le changement climatique est de plus en plus pris en compte par les investisseurs. (© DR)

Alors que les alertes se multiplient sur les conséquences du dérèglement climatique, l'investisseur peut désormais flécher ses placements vers des supports offrant un meilleur impact environnemental, sans que la performance en souffre.

Malgré les rapports alarmants sur l'état de la planète, rares sont encore les pays à faire de l'environnement leur priorité dans les faits, pour se conformer vraiment aux recommandations des dernières conférences sur le climat (COP), et notamment limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, optimiser la gestion des ressources en eau et lutter contre la déforestation.

Pourtant la revendication d'un meilleur comportement vis-à-vis de l'environnement émerge de plus en plus dans les discours des acteurs publics.

Une offre en hausse

Qu'en est-il du côté de l'investisseur ? L'offre de sicav et FCP qui mettent en avant la prise en compte des contraintes environnementales a fortement augmenté au cours des derniers mois. Ces portefeuilles sont constitués de valeurs susceptibles de mieux contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique.

Depuis l'an dernier, les gérants profitent, en Bourse, de cette tendance indéniablement favorable à la détention d'obligations vertes (green bonds) ou d'actions de sociétés jugées vertueuses pour la défense de la planète. Les nouvelles émissions d'obligations vertes sont de plus en appréciées, et le plus souvent sursouscrites.

Dans des supports de gestion collective, les actions retenues en portefeuille subissent plusieurs filtres de sélection, qui ne se limitent pas aux seules perspectives financières, mais