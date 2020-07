Une restauration haute en couleur pour cette église près de La Rochelle

VIDÉO - Au terme d'une restauration complète, l'église de la station balnéaire de Chatelaillon-Plage s'est dotée d'une remarquable fresque colorée.

Elle ne devrait laisser personne indifférent. Après sa rénovation, l'église de la station balnéaire de Chatelaillon-Plage, non loin de La Rochelle, va attirer plus que jamais les regards. C'est l'ancien maire de la commune et maître d'ouvrage des travaux dans cet édifice religieux, Jean-Louis Léonard qui a tenu à en souligner la singularité comme l'explique Sud-Ouest. En effet, l'église présente la particularité d'avoir été bâtie en pierre selon les principes de l'architecture romane alors qu'elle a bâti tardivement au 19e siècle.

C'est ainsi que cette rénovation permet de souligner tout ce qui a été apporté à l'édifice au gré des siècles: depuis l'autel de facture espagnole qui date de la fin du 16e siècle en passant par les élégants vitraux figuratifs ou la remise en état des statues et du chemin de croix sans oublier les carreaux de ciment découverts sous la moquette des chapelles latérales. Restait à mettre en lumière tout cela: grâce à un nouvel éclairage et à une fresque remarquable, confiée à Amaury Dubois.

Plus de 600 m² de fresque

Sur plus de 600 m², l'artiste lillois a conçu au terme de deux mois de travail sur place en début d'année l'une des plus grandes œuvres ornant une église française. À la demande de la mairie, sa fresque devait respecter autant la dimension spirituelle du lieu, que l'identité singulière et colorée de la station balnéaire qu'est Châtelaillon-Plage. «Je voulais de la couleur et de l'abstraction qui réponde à la figuration des vitraux et favorise la spiritualité», explique Jean-Louis Léonard à Sud-Ouest. Aux côtés d'artistes aussi célèbres que Picasso, Matisse ou le street artist Okuda, Amaury Dubois a marqué de sa patte l'intérieur de cette église avec sa peinture contemporaine.

Si l'office dominical est rétabli sur place depuis le 14 juin, l'endroit n'est encore ouvert ni à la visite ni aux autres cérémonies. L'inauguration officielle des lieux ne se tiendra que le 27 septembre mais l'église accueillera début septembre une messe des cyclistes, à l'occasion du passage du Tour de France dans la commune. Des permanences seront organisées par la suite par le conseil municipal pour faire découvrir au public cette rénovation d'un coût de 950.000 euros.