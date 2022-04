Après une première augmentation de 0,9 % en janvier, le Smic va être automatiquement revalorisé de 2,4 à 2,6 % au 1er mai 2022, soit une augmentation de 30 à 35 € net par mois. Selon le gouvernement, ce petit coup de pouce est destiné à faire face au nouveau record d'inflation observé depuis début 2022.

Une nouvelle augmentation du Smic avant l'été ? / iStock-HJBC

Une augmentation du Smic liée à une inflation de 4,5 % sur un an

Cette décision, annoncée le 17 mars par le ministère du Travail, répond à l'inquiétude ressentie par de nombreux ménages français confrontés à la hausse des prix. Selon une estimation provisoire, l'indice des prix à la consommation (IPC) s'affiche en effet à 4,5 % en mars sur un an. Cette revalorisation est d'autant plus attendue que l'augmentation fulgurante du carburant, du gaz et de certaines denrées alimentaires grève de plus en plus le budget des ménages les plus modestes. Alors que le Smic horaire brut est actuellement de 10,57 €, il sera compris au 1er mai prochain entre 10,82 € et 10,85 €, soit entre 1 641 € et 1 647 € brut mensuels pour 35 heures hebdomadaires. Le Smic net passerait donc de 1 269 € à 1 299 - 1304 € par mois. Au 1er octobre 2021, il a déjà connu une augmentation inhabituelle de 2,2 %, afin de compenser la hausse des prix qui avait dépassé la barre des 2 % entre novembre 2020 et août 2021. Depuis 2011, c'était la première fois qu'une augmentation automatique du Smic intervenait en dehors du 1er janvier, date annuelle de son réajustement.

Le Smic, un dispositif de régulation automatique

Acronyme de Salaire minimum interprofessionnel de croissance, le Smic correspond au salaire minimum que tout employeur est tenu de verser à ses salariés, quels que soient leurs contrats de travail. Depuis 1970, il a remplacé le Smig (Salaire minimum interprofessionnel garanti), plancher de rémunération en vigueur depuis 1950. Le montant du Smic perçu par le salarié dépend de l'entreprise qui l'emploie et des cotisations spécifiques liées à son secteur d'activité. Le salaire minimum en France est une protection automatique visant à compenser l'évolution des prix. Chaque année, il est revalorisé de façon automatique au 1er janvier. Il peut également être réévalué en cours d'année, sur décision du gouvernement ou en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation, ce qui est le cas actuellement. Cet ajustement systématique est inscrit dans le Code du travail, qui prévoit que, dès lors que l'indice national des prix à la consommation augmente d'au moins 2 % sur les 12 derniers mois par rapport à l'indice retenu lors de la dernière revalorisation du Smic, celui-ci doit être augmenté dans la même proportion. Ce relèvement doit s'appliquer le premier jour du mois suivant la publication de l'indice qui engendre le relèvement. Il faut savoir que, si un employeur ne respecte pas le montant légal du Smic, il risque une amende pouvant atteindre 1 500 €, et une condamnation à verser des dommages et intérêts au salarié.