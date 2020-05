Une lueur d'espoir pour les restaurateurs

De nombreux professionnels souffrent des conséquences de la pandémie de Covid-19. Les restaurateurs en font partie mais la probable réouverture des bars et autres début juin leur redonne de l'espoir.

iStock-ClarkandCompany

De nombreux établissements fermés

Quelle(s) aide(s) pour les restaurateurs ?

La pandémie de Covid-19 n'est toujours pas maîtrisée et le monde de la restauration fait partie des plus impactés par cette dernière. Les 38 800 bars/cafés, 168 000 restaurants, 18 600 hôtels et 6 000 établissements de nuit que compte le pays sont ainsi fermés au public depuis mi-mars. « Rien ne serait pire que de faire une réouverture dans la précipitation qui nous obligerait ensuite à fermer à nouveau [...] » déclarait fin avril Bruno Le Maire. Le 14 mai, le premier Ministre s'est exprimé à son tour à ce sujet : « la date de réouverture des cafés-restaurants sera fixée dans la semaine du 25 mai. Une réouverture le 2 juin pourra être envisagée dans les départements verts si l'évolution de l'épidémie ne se dégrade pas et si les mesures sanitaires recommandées sont parfaitement respectées » a-t-il ainsi expliqué. Une déclaration synonyme de lueur d'espoir pour les restaurateurs français, certains ayant déjà repris la livraison à domicile dans le respect des mesures sanitaires mises en place. Le déconfinement progressif a débuté le 11 mai. Le délai de deux semaines pour se prononcer sur la réouverture des restaurants permet d'avoir suffisamment de recul sur l'évolution de la pandémie hors confinement.Fin avril, Bercy a donné son accord pour la création d'un fonds d'investissement spécifique (ou fonds de solidarité). L'idée ? Qu'il prenne des parts dans différents établissements français afin de permettre à ces derniers de faire face à la crise. À partir du 1er juin prochain, les sociétés comptant plus de 20 salariés et affichant un chiffre d'affaires allant jusqu'à deux millions d'euros pourront en bénéficier. L'accès au fonds sera en outre élargi aux TPE employant jusqu'à 10 000 personnes et réalisant jusqu'à un million d'euros de chiffre d'affaires. Le montant de l'aide sera de 10 000 euros maximum. D'autres mesures ont été prises afin de limiter les faillites (« 15 à 20 % des professionnels sont menacés » selon Roland Héguy, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière) : annulation des charges sociales et fiscales entre mars et juin 2020, mise en pause des loyers des TPE-PME par les grands bailleurs... En outre, le 18 mai dernier, lors du dernier Conseil de Paris, la ville a voté des mesures d'urgence. La profession bénéficie notamment de six mois d'exonération des droits de terrasse et voirie, une annonce décevante « pour beaucoup de restaurateurs qui espéraient une exonération complète [...] » selon Maître Philippe Meilhac. Beaucoup de mesures sont prises pour aider au maximum le secteur de la restauration qui a établi, avec l'aide de la médecine du travail, un guide des procédures et bonnes pratiques. Mais si la réouverture des établissements en juin représente une lueur d'espoir pour les restaurateurs, beaucoup pensent que de nombreux établissements fermeront définitivement leurs portes...