Une locataire accuse son bailleur social d’être responsable de sa greffe des poumons

Marine a développé une maladie grave qui a conduit à une greffe de ses deux poumons, en raison de la moisissure qui pourrissait sur les murs de son HLM, assure-t-elle.

Marine, locataire âgée de 27 ans, développe une forte fièvre et des essoufflements en janvier 2020. Elle est alors loin de se douter que son état découle des moisissures qui se multiplient dans son logement. Après avoir réalisé un examen médical, le diagnostic de pneumonie d’hypersensibilité est retenu. « Mon pneumologue savait que je ne travaillais pas dans le bâtiment ni avec des oiseaux, des professions sujettes à ce type de maladies. Il m’a conseillé de regarder mon domicile. J’ai inspecté le mur derrière la tête de lit et il était contaminé avec de la moisissure, de la mousse et des coulures », confie Marine au Figaro qui découvre à ce moment-là une fissure sur le mur extérieur, au même emplacement où elle avait détecté la présence d’humidité . Son pneumologue est catégorique: Marine doit quitter son logement social à Rungis, dans le Val-de-Marne (94), en urgence. « C’est une question de vie ou de mort », assure-t-il à la locataire.

Pourtant, en 2013, lorsqu’elle emménage dans ce logement social à Rungis avec sa mère, l’appartement semblait sain. « Ils ont sûrement caché ça avec des peintures », affirme-t-elle dans une vidéo diffusée sur le média en ligne Konbini . Son état de santé se dégrade, elle doit subir une greffe des deux poumons. Après avoir été mise sur liste d’attendre de transplantation le 7 février, elle est greffée des poumons trois mois plus tard, le 16 mai 2022. Elle pourrait même subir une greffe du foie et des reins, ayant manqué d’oxygène lors de l’attente de sa greffe des poumons. « Un prélèvement sur mes poumons natifs, à la suite de la transplantation pulmonaire, est venu confirmer le diagnostic, à un stade terminal », souligne-t-elle.

Une expertise médicale en cours

Marine porte plainte contre son bailleur social pour «mise en danger de la vie d’autrui». Par ailleurs, elle a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert médical. L’expertise est toujours en cours. « On souhaite par le biais de l’expertise établir un lien de causalité entre la moisissure et son état de santé et évaluer les conséquences sur le plan personnel, professionnel et en termes d’autonomie. Une fois l’expertise médicale délivrée, on pourra saisir le juge au fond », explique le cabinet d’avocats Avi Bitton, qui représente les intérêts de Marine.

De son côté, le bailleur social assure au Figaro « être très sensible à la situation de Marine. On a été contacté par sa mère et on a lui proposé un logement transitoire. Actuellement, on réalise des travaux de réhabilitation dans cette résidence ancienne qui date de 1969. On laisse la possibilité à la mère de Marine et à Marine de revivre dans ce logement. Marine ne le souhaitant pas, on s’est mis en relation avec la ville de Rungis pour leur proposer d’emménager dans un programme neuf que nous avons développé », explique le groupe Valophis. La mère de Marine, qui n’a pas développé de symptôme particulier, a accepté d’emménager dans ce logement neuf. En revanche, sa fille avait déjà acheté un logement sur plan avec son ancien compagnon qui a été livré en janvier 2021 et y vit toujours dans ce logement, même si elle va devoir quitter cet appartement bientôt, faute de pouvoir financer ce logement seule.

Le bailleur social affirme que le signalement de Marine est « le seul que l’on a eu au sujet de la présence de moisissures .» «Ce n’était pas le logement en entier qui était moisi mais un endroit derrière la tête de lit. Elle ne l’a d’ailleurs pas vu tout de suite. On réagit toujours très rapidement pour la santé de nos locataires déjà et pour éviter des dégradations du logement ». De son côté, Marine partage son expérience pour éviter que d’autres personnes soient victimes de moisissures. « Certes, je dois avoir un système immunitaire affaibli pour développer cette maladie - souvent, les personnes développent plus de l’asthme en réaction à des moisissures - mais même avoir de l’asthme à cause de son logement ce n’est pas normal », déplore Marine.