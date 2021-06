Une enquête révèle le succès de MaPrimeRénov'

Vivre dans un lieu bien chauffé et isolé est le rêve de tout un chacun. Grâce à MaPrimRénov, aide financière lancée par le gouvernement en janvier 2020, un nombre important de ménages français a pu réaliser des travaux de rénovation énergétique. Comment fonctionne cette prime et comment y prétendre ?

Un succès impressionnant

Un fonctionnement simple

Pour quels travaux et pour qui ?

Depuis son lancement, le succès de cette prime ne se dément pas et un décollage impressionnant de ce dispositif est confirmé, cette année. D'après des chiffres communiqués par la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, 180 000 dossiers ont été déposés sur le premier trimestre 2021. Ce chiffre, presque équivalent au nombre de dossiers déposés sur toute l'année 2020, fait penser que les objectifs fixés par le gouvernement seront dépassés. En 2020, 192 000 dossiers MaPrimRénov ont été déposés et 141 000 d'entre eux ont été acceptés. Au regard de cet enthousiasme réel, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a affirmé le 10 mars dernier que « l'intégralité de l'enveloppe » allouée à ce dispositif, soit 1,7 milliards d'euros, sera consommée avant la fin de l'année 2021. Actuellement, 55 000 primes sont accordées chaque mois !MaPrimRénov est une aide financière dont le montant dépend du type de travaux engagés (isolation, changement de chaudière, installation d'une ventilation, etc.) et des revenus du ménage en faisant la demande. Son objectif est d'aider à la réalisation de travaux visant à l'économie d'énergie. Avant celle-ci, d'autres aides comme le crédit d'impôt pour la Transition énergétique et les aides ANAH pour la rénovation thermique, semblaient mal connues du public. Proposée d'abord aux ménages modestes et les plus modestes, MaPrimRénov est rendue accessible, depuis janvier 2021, à l'ensemble des ménages français. Cet élargissement de la subvention en a accru le succès et le montant moyen des primes accordées s'élève à 4039 euros par logement, une aide non négligeable pour tous ceux qui hésitaient à engager des travaux.A ce jour, même si les revenus modestes restent prioritaires et restent la majorité des bénéficiaires de cette aide, l'ouverture de celle-ci à tous a participé à l'accélération des demandes. Selon le ministère du Logement, la répartition s'établit ainsi : 21% sont des ménages aux revenus très modestes, 34% sont des ménages aux revenus modestes, 40% sont des ménages aux revenus intermédiaires, 5% sont des ménages aux revenus aisés. Les travaux réalisés concernent pour 64% un changement de chauffage et pour 33% des travaux d'isolation thermique. On souligne que 90% des bénéficiaires de MaPrimRénov se disent satisfaits de cette aide et que 70% d'entre eux affirment qu'ils n'auraient pas réalisé de travaux sans ce coup de pouce. MaPrimeRénov' connaît sans conteste une montée en puissance réelle et son succès est un vecteur important de la rénovation énergétique. La question est de savoir si l'Etat, au vu de toutes les demandes, pourra s'engager sur une longue durée.