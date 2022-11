Une ancienne gare en vente aux enchères pour 36.001 euros

La gare de Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne-Franche-Comté, est à vendre aux enchères pour 73€ le m² seulement.

Aux enchères, on trouve de tout. Des maisons aux roulottes en passant par des châteaux . Cette fois, c’est une gare désaffectée et sa maison attenante qui sont à vendre jusqu’au jeudi 17 novembre à 16h, sur le site d’Agorastore . Le montant de la mise à prix? 36.001 € pour 491 m², soit un peu plus de 73€ le m², à Châtillon-sur-Seine, en Côte d’Or (21). Un montant qui semble dérisoire de prime abord mais le bien est à rénover entièrement.

La gare de Châtillon qui a ouvert au trafic voyageurs en 1864 a cessé de fonctionner à partir de 1994. En 2015, des trains de marchandises pour les coopératives agricoles y circulent néanmoins. Des céréales y transitent par exemple ou du bois. Seule subsiste l’horloge à l’extérieur de la gare qui rappelle sa fonction passée. Elle comprend encore un hall voyageurs, des bureaux et à l’étage des logements sur 375 m². La maison de 116 m² est accessible par le sud de la parcelle et une place de stationnement sur 80 m² de surface plancher a été spécialement créée pour l’habitation. Attention toutefois, le futur acquéreur ne pourra pas attribuer l’usage qu’il souhaite à cette gare. Les boîtes de nuits, les bâtiments commerciaux de plus de 300 m² dont l’activité est liée à la vente d’alimentation et les nouvelles constructions agricoles sont interdits.

Consulter les Architectes des bâtiments de France

Seuls sont autorisés les logements, les hébergements, les bureaux, les activités de services et les commerces dont l’emprise au sol fait moins de 200 m². Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui désignent des exploitations industrielles ou agricoles, sont autorisées à condition qu’elles n’entraînent pas d’incommodité pour le voisinage. De plus, la gare est située près de monuments historiques. L’avis des Architectes des bâtiments de France (ABF) est donc nécessaire en cas de travaux sur la façade et la structure. Malgré ces contraintes, acheter une gare offre l’occasion de posséder un bien d’exception, avec du cachet, de quoi séduire les ferrovipathes, ces admirateurs du train et de son environnement. De plus, le bien profite d’une situation idéale, à proximité immédiate du centre-ville.

La SNCF tenterait de se séparer de cette gare depuis une dizaine d’années selon Jérémie Brigand, le président de la communauté de communes du Pays Châtillonnais. Il regrette auprès de France Bleu Bourgogne « que l’État ne la remette pas en fonction surtout à l’heure où l’on parle de décarbonation, de transports en commun, et de suppression des véhicules thermiques ».