La crise sanitaire a eu une multitude de conséquences dans tous les secteurs d'activité, en France, comme partout dans le monde. Alors que la course aux vaccins s'organisait au plan mondial, la France, à la traîne, a jugé utile de scruter d'un peu plus près son secteur de la santé. Et le constat est sans appel : les jeunes pousses du secteur de la biotech sont là, mais elles manquent de moyens ! Résultat, un « Plan Healthtech » vient de voir le jour afin de booster cet écosystème devenu primordial dans le contexte actuel.

Une aide pour les biotechs françaises / iStock.com - sanjeri

La biotech française prometteuse, mais sans moyens !

Le plan Healthtech

Si la France est le pays de Pasteur, elle n'a pas été en pointe dans la fourniture d'un vaccin contre le Covid-19. Ceci n'est pourtant pas faute de disposer d'un large potentiel de recherche, tant sur le plan public que sur le plan privé. Par ailleurs, le pays possède un vivier prometteur de jeunes pousses dédiées à la santé (Healthtech). En effet, l'Hexagone compte 61 entreprises cotées (contre 40 en Allemagne, par exemple) dont la capitalisation a fait un bond durant la dernière année, avec une augmentation de près de 70% ! Pourtant, notre pays peine à faire émerger des champions de la santé, qui permettraient à la fois de dynamiser le secteur en matière d'emplois, et d'assurer notre indépendance en cas de crise telle que celle que nous traversons. Si la biotech franco-autrichienne Valneva a franchi pour la première fois fin janvier le seuil symbolique de la valorisation supérieure à un milliard, et que d'autres ont atteint brièvement ce seuil (Cellectis, DBV, Innate Pharma), Elsy Boglioli, directrice générale et fondatrice de Bio-Up, souligne qu' « aucune n'a franchi ce cap durablement pour l'instant ». Or, ce seuil est considéré comme incontournable pour permettre aux startups de la biotech de consacrer une part de leur budget à l'innovation et de créer de la valeur et des emplois.À l'origine de ce plan visant à « capitaliser sur une dynamique positive et favoriser le changement d'échelle des entreprises du secteur », un diagnostic a été réalisé de manière conjointe par le Boston Consulting Group (BCG), Bio-Up, Bpifrance et France Biotech. Pour réaliser leurs travaux, ils se sont appuyés sur plus de 35 témoignages d'experts du secteur (dirigeants d'entreprises et pouvoirs publics), qui ont permis de définir trois axes d'actions, à savoir : Axe 1 - Talents, exécution, accompagnement : l'objectif est de s'assurer que les équipes des biotechs de la santé « apportent le bon niveau d'expertise et d'expérience pour répondre à des enjeux de passage à l'échelle ». Axe 2 - Politique industrielle de santé et structuration des filières : ce second axe consiste à « définir des priorités par thème et géographie ; sélectionner des hubs prioritaires pour concentrer les chances de réussite dans des secteurs géographiques délimités, bénéficier des effets de proximité et renforcer les acteurs locaux ». Pour ce faire, le rapport préconise la création d'une « Agence d'innovation de la Santé », qui serait responsable de définir et de conduire une politique industrielle d'innovation en santé. Axe 3 - Cadre administratif et attractivité : l'objectif de ce dernier axe est de simplifier le cadre administratif du transfert de technologies, des essais cliniques ou des accès au marché.